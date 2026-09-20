Mondkraft heute 20. September 2026 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute setzt den Mond im Steinbock durch aufwühlende Einflüsse unter Druck. Jupiter und Merkur sorgen für Spannungen in allen Lebensbereichen. Eine verhängnisvolle Verbindung von Venus und Uranus bringt Belastungen im Liebesleben mit sich. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Sonntag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder rückläufig – Mond Quadrat Jupiter – Mond Quadrat Merkur – Venus Quadrat Uranus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Statt sich in Gedankenschleifen zu verlieren, hilft es, die Dinge nüchtern zu betrachten. Das schafft Ruhe und gibt eine neue Sicherheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock setzt uns durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen uns den ganzen Sonntag zu schaffen machen werden.

Die Mondenergien werden in erster Linie von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond im Steinbock bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen. Befreien wir uns deshalb nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

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Merkur bildet ebenfalls ein Quadrat zum Mond im Steinbock und durchzieht den Sonntag immer wieder mit negativen Energien. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Vergangenheit ruhen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Wir müssen uns heute auch vor der verhängnisvollen Verbindung zwischen Liebesplanet Venus und Erneuerer Uranus in acht nehmen, die vor allem in unserem Liebesleben für Unruhe sorgen werden. Durch eine Quadratstellung sorgen Venus und Uranus für radikale Veränderungen und sogar Trennungen stehen im Raum, falls die Partnerschaft auf wackligen Beinen steht.

Wenn wir unsicher sind, ob die Beziehung noch einen Sinn hat, da unter dem Venus-Uranus-Einfluss unsere Emotionen Achterbahn fahren, sollten wir darauf achten, uns nicht zu sehr gehen zu lassen und andere Menschen unnötig zu verletzen, indem wir ohne Vorwarnung aus der Beziehung ausbrechen.

Beachten wir jedoch auch, dass ein Quadrat immer diejenigen Bereiche symbolisiert, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei negativen Einflüssen alles noch in harmonische Bahnen lenken zu können. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander.

Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen. So treibt uns ein Quadrat erst zum Handeln an und fordert uns dann dazu auf etwas Sinnvolles zu tun.

Gehen wir Kompromisse ein, bevor es zu einer vorschnellen Trennung kommt!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, sowie auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung. Bio-Zedernuss-Öl – kalt gepresst >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Get in Tune with the Moon! Verbinden wir uns auf intuitive Weise mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte: Einfach eine Karte ziehen und man erhält wertvolle Orientierungshilfen, innere Klarheit und frische Energie. Moonology – Das Mondorakel >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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