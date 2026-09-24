Mondkraft heute 24. September 2026 – Mond in den Fischen am Schwendtag

Die Mondkraft heute fordert mit dem empfindsamen Mond in den Fischen zur Innenschau auf und lenkt den Fokus auf Träume und Visionen. Merkur, Sonne und Venus schenken einen Tag voller Harmonie und Liebe. Nutzen wir den Schwendtag zum Loslassen aller Belastungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder rückläufig – Mond Trigon Merkur – Sonne Trigon Mond – Mond Trigon Venus – Schwendtag.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Gefühle rücken in den Vordergrund und wir sollten uns tagsüber immer wieder Momente der Ruhe gönnen und darauf hören, was unser Herz uns sagt.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen am Schwendtag

Der Mond in Fische kann uns wieder an den wahren Kern unserer Gefühle bringen, denn unser Herzensweg wird sich durch die emotionale Mondenergie mit aller Kraft zeigen und über unser Herz mitteilen. Wir müssen nur den Mut haben, uns den aufkommenden Gefühlen zu stellen, damit es zu einer inneren Heilung und Seelenfrieden kommen kann.

Die Mondkraft heute schenkt uns somit die Möglichkeit, um inne zu halten und sich mit den eigenen Idealen zu beschäftigen. In der Stille werden dabei tief liegende Sehnsüchte wahrnehmbar, die wir nicht länger im Inneren vergraben sollten, sondern der Erfüllung übergeben können.

Um die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen an diesem Schwendtag optimal nutzen zu können, ist es nötig, sich von all dem zu befreien, was uns auf dem Weg der Heilung noch im Weg steht. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so erkennen wir, wo es noch nötig ist loszulassen, damit wir die Vergangenheit endlich ruhen lassen können.

Wir können an diesem Schwendtag die Mondenergien deshalb auch für die endgültige Auflösung von allem Alten nutzen, um diejenigen Verbesserungen in unserem Leben durchzuführen, welche wir schon seit längerem angestrebt haben.

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Der Schwendtag ist auch ein Wendetag ist. Das Wort “schwenden” bedeutet “etwas umdrehen oder etwas wenden”. Früher kannte man für manche Heiler auch die Bezeichnung “der Wender”, der die Krankheit “wenden” soll. So kann Altes und Unerwünschtes endgültig abgeschlossen werden.

Diese auflösenden Energien können wir durchaus in allen Lebensbereichen nutzen. Möchte man also etwas Altes los werden, verkaufen oder sich gar von seinem Partner trennen, dann unterstützt uns die Mondkraft heute an diesem Schwendtag dabei.

Lassen wir alles los, was uns noch belastet und einschränkt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen am Schwendtag

Durch besonders harmonische Einflüsse von Merkur, Sonne und Venus, die alle ein Trigon zum Mond in den Fischen bilden, erwartet uns heute ein Tag voller positiver Erlebnisse. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend die Möglichkeit erhalten, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Durch das Mond Merkur Trigon besitzen wir ein logisches Auffassungsvermögen und ein gutes Erinnerungsvermögen. Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Wertvolle Unterstützung schenkt uns auch die Sonne im Skorpion, die im Trigon zum Mond steht. Wir strahlen durch diesen harmonischen Einfluss viel Kraft und Stärke aus und haben eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit, denn zwischen Seele und Geist, aber auch Wille und Gefühl herrscht Harmonie. Die Sonnenenergie schenkt uns deshalb Lebenserfolg, gesundheitliches Wohlbefinden, Lebenskraft, Harmonie mit den Eltern und der Familie sowie Übereinstimmung mit dem Partner.

Die trigonale Verbindung zwischen dem Mond in Fische und Liebesplanet Venus wird uns heute jedoch besonders bereichern. In unserer Beziehung herrscht großes Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners und wir werden sehr harmonisch und verständnisvoll miteinander auskommen können. Vertrauen wir einander aus der Tiefe unserer Empfindungen heraus und nutzen wir die gestärkte Liebesenergie für Versöhnungen!

Nehmen wir die Energien der Liebe dankbar in uns auf!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Safran-Extrakt hat eine wissenschaftlich untersuchte stimmungsaufhellende, beruhigende und antioxidative Wirkung. Die enthaltenen Stoffe Crocin und Safranal regulieren Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin im Gehirn.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Manche Pflanzen gedeihen dort, wo ihre Umwelt ihnen einiges abverlangt. Große Temperaturschwankungen, intensive Sonneneinstrahlung oder andere herausfordernde Bedingungen haben Pflanzen wie Ginseng, Ashwagandha, Rosenwurz und Schisandra zu faszinierenden Vertretern der traditionellen Pflanzenkunde gemacht.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn man nachts wach liegt und nicht einschlafen kann, sollte man folgende Atemübung ausprobieren: ganz bequem ins Bett legen, die Augen schließen und ganz ruhig ein- und ausatmen. Die Atemzüge bis neun zählen und dann wieder von vorne beginnen. Dabei auf das Heben und Senken der Bauchdecke konzentrieren.

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Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein.

Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren und die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung wieder ins Gleichgewicht bringen. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unseren Energielevel.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

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Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Schwendtag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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