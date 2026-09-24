SCHWENDTAG: Tagesenergie heute 23. September 2026 – Angst überwinden

Die Tagesenergie heute am Schwendtag schenkt neue Kraft, um die Grenzen der Angst zu überwinden und alles in bedingungslose Liebe zu wandeln. Lassen wir die Kraft der Liebe in unseren Herzen erwachen!

Die Schwendtag-Tagesenergie heute am 4. Schwendtag der 8 aufeinanderfolgenden Schwendtage im September fordert dich dazu auf zu entscheiden, welche Erfahrungen du zukünftig machen willst. Lässt du dich dabei von Gedanken der Angst leiten, ziehst du folgerichtig die Ergebnisse dieser Angst in dein Leben. Lässt du dich bei deinen Entscheidungen von tiefer Herzensfreude und Liebe leiten, bereicherst du dein Leben mit neuen und erfüllenden Ereignissen.

Versuchen wir allem, was uns heute begegnet, mit Liebe entgegen zutreten, auch wenn es gegenteilige Gefühle auslösen wird. Ändern wir unseren Blickwinkel und bemühen wir uns, die Situation aus der Sicht unseres Gegenübers zu betrachten. Wenn wir dazu bereit sind, dann verlieren wir die Angst vor dem Ungewissen und es wird in uns der Mut geweckt, die Energien der Liebe anzunehmen und zu übertragen.

Die Tagesenergie heute am Schwendtag stellt uns vor die Aufgabe, die Grenzen der Angst zu überwinden und alles durch bedingungslose Liebe zu ersetzen!

Veränderung beginnt nicht von außen – sie beginnt in uns selbst. Eine neue Perspektive auf Gedanken, Gefühle und Entscheidungen kann unser Leben und unsere Beziehungen langfristig prägen.

Wer seine innere Stärke kennt, handelt fokussierter, gewinnt Gelassenheit und gestaltet sein Leben endlich selbst!

Die Ebenen des Bewusstseins >>>.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute am Schwendtag

In schwierigen Zeiten kannst du sehen, wo du wirklich stehst! Bist du wirklich in der bedingungslosen Liebe angekommen? Erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist? Handelst du dementsprechend? Bleibst du im Vertrauen?

Bedingungslose Liebe ist die Antwort auf alles! Vor allem dann, wenn die Herausforderungen des Leben anklopfen. Liebe verändert alles. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Wenn wir die Grenzen der Angst überwinden, verleiht uns das neue Kräfte, auch schwierige Situationen besser durchzustehen.

Es ist einfach in der Liebe zu sein, wenn alles rund läuft. Doch erst wenn es schwierig und bedrohlich wird, erkennst du, ob du wirklich bedingungslose Liebe leben kannst. Genau dann fallen nämlich alle Masken und es zeigen sich die wahren Gesichter

Überwinde deine Grenzen der Angst, um in der bedingungslosen Liebe ankommen zu können!

Indem wir die sanfte Stimme unseres Herzens wieder wahrnehmen und ihr folgen, schließen wir Freundschaft mit uns selbst und können uns voll Lebensenergie und Lebensfreude auf zu neuem Bewusstsein machen.

Doch ob wir wollen oder nicht: Emotionen beeinflussen unser Denken, unser Handeln und unsere Beziehungen. Emotionale Blockaden können auch Schmerzen, Funktionsstörungen und schließlich Krankheiten auslösen. Fast immer aber sorgen sie dafür, dass wir uns „unwohl“ oder unmotiviert fühlen.

Der Emotion-Code mobilisiert innere Kräfte und kann unklare Belastungen oder Beeinträchtigungen rasch beseitigen, aber auch körperliche Beschwerden beenden.

Löse deine eingeschlossenen Emotionen >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Schwendtag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

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