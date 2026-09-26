VOLLMOND: Mondkraft heute 26. September 2026 – Mondpause – Vollmond im Widder

Die Vollmond-Mondkraft heute sorgt während der Mondpause durch die Verbindung von Sonne und Pluto für einen Energieschub. Der Vollmond im Widder, auch als Maismond oder Erntemond bezeichnet, löst energiegeladene und transformierende kosmische Schwingungen aus. Nichts geschieht bei diesem Vollmond ohne Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.30 im Sternzeichen Widder – Mondphase: Vollmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Sonne Trigon Pluto – Maismond – Erntemond.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den explosiven Vollmondkräften nicht zu Hauruck-Aktionen verleiten!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Mondpause – Vollmond im Widder

Während der Mondpause zum Vollmond im Widder, mit der wir heute in den Tag starten, erhalten wir durch ein Trigon, das Sonne und Pluto zusammen bilden, einen Energieschub. Diese Verbindung schenkt uns unbändige Lebens- und Tatkraft, stärkt unser Selbstbewusstsein und die Durchsetzungskraft, so dass wir vieles erledigen können, bevor uns die explosiven Vollmond-Energien zusetzen werden.

Mit diesem Trigon sind wir außerordentlich konzentriert und temperamentvoll und haben stets den Durchblick, denn wir erkennen den Kern einer Gegebenheit und wissen, wie wir unsere Kräfte gezielt zum Einsatz bringen. Wir besitzen die Fähigkeit zur Erneuerung, Optimierung und kompletten Transformation in verschiedenen Lebensbereichen.

Wir finden unter diesem Aspekt aber auch geistige Versenkung, indem wir meditieren. Oftmals weckt das Sonne Pluto Trigon zudem ein Interesse an Yoga, Heilkunst, Okkultismus und Magie. Allgemein sind wir sehr intuitiv veranlagt und verfügen womöglich sogar über übersinnliche Fähigkeiten. Die positiven Sonne-Pluto-Kräfte versprechen nicht zuletzt starke Regenerationskräfte im Krankheitsfall.

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Die Vollmond-Mondkraft heute bringt jedoch einen extrem aufwühlenden Vollmond im Widder mit sich, der ab 18.15 Uhr seine zum Teil auch zerstörerischen Einflüsse spüren lassen wird. Wir werden in einen Zustand der höchsten kosmischen Schwingung versetzt, wobei eine Transformation in allen Lebensbereichen stattfinden wird.

Es geht bei diesem Vollmond im Widder auch um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir sind deshalb gefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist.

Oftmals hindern uns zudem alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen. Es wird uns dabei schmerzhaft bewusst, was uns davon abhält, unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Jetzt kommt ans Licht, was bisher nicht ausgesprochen wurde – Gutes wie Schlechtes.

Bleiben wir ganz bei uns und hören in uns hinein, was wir wirklich möchten und wünschen!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder – Maismond – Erntemond

Dieser Vollmond im Widder verstärkt die vorhandene innere sowie äussere Spannung und macht Widersprüche deutlich. Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, um Klarheit über unsere eigenen Ziele, Absichten und Verhaltensweisen zu gewinnen und unsere Kräfte entsprechend neu zu fokussieren.

Sorgen wir auf jeden Fall für genügend Bewegung als Ventil für die starken Vollmond-Energien. Sportliche Betätigungen eignen sich bestens dafür, ebenso andere, körperlich anstrengende Aktivitäten, welche unsere volle geistige Präsenz oder unseren mentalen Fokus erfordern.

Versuchen wir nur das Gute in unserem Leben zu manifestieren!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen. Bio-Grapefruitkern-Extrakt >>> .

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte. Kintsugi – Risse mit Gold füllen >>> .

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

. Der Mond ist ein Hüter des Verborgenen, ein sanfter Spiegel deiner Seele. Sein silbernes Licht umarmt dich, flüstert von den Geheimnissen, die in dir schlummern, und lädt dich ein, deine innere Weisheit zu entfalten. Verbinden wir uns mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte, sollte man die Mondenergie nutzen. Mondgeflüster – Das Mondmagie-Orakel >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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