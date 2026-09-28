Mondkraft heute 28. September 2026 – Mondpause – Mars im Löwen

Die Mondkraft heute löst während der Mondpause zum Mond im Stier durch einen schwierigen Spannungsaspekt mit Merkur Probleme und Widerstände aus. Mit Mars im Löwen zeigt sich eine ausdauernde Energie. Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.40 im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Mond Konjunktion Merkur – Mars im Löwen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause kann Termine zum Platzen bringen. Ärgern wir uns nicht, planen wir einfach neu.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Stier

Die Mondpause zum Mond im Stier, die um 9.50 Uhr beginnt, sorgt dafür, dass wir uns bis zum Mondzeichenwechsel um 16.40 Uhr kraftlos und müde fühlen. Wir kommen nicht so richtig in Schwung, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns zu nichts aufraffen können. Wenig geeignet ist die energielose Mondpause auch für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche.

Wir besitzen durch die Mondpause zudem keine Energie, so dass wir schnell überlastet sind, was sich besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen in gesundheitlichen Störungen äußern kann. Das soziale Leben gerät ebenfalls aus den Fugen, denn die Mondpause macht missmutig und schlecht gelaunt – hier kommen wahrlich schlechte Schwingungen ans Licht.

Selbst diejenigen, die sonst zu den optimistischen und stets positiv gestimmten Sternzeichen gehören, haben schlechte Laune und reagieren gereizt. Kritik von anderen wird während der Mondpause außerdem zu schnell mit impulsiven Handlungen erwidert. Auch Misstrauen und Distanziertheit sind typische Merkmale der Mondpause.

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Wir müssen uns auch vor Merkur in acht nehmen, denn durch eine Konjunktion mit dem Mond gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt, sobald man das Gesagte in Frage stellt. Wir reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Löwen

Bereits um 5.45 Uhr früh ist Mars in den furchtlosen Löwen gewandert, wo er sich bis 26. November 2026 aufhalten wird. Der Zeichenwechsel von Mars in den Löwen schenkt uns eine unbändige Willenskraft, so dass wir vieles bewegen und erledigen können, denn wir haben die nötige Durchsetzungskraft, um alles was wir geplant haben, ins Rollen zu bringen.

Wir verfügen durch Mars im Löwen über eine ausdauernde Energie, sind leidenschaftlich, furchtlos und geradeheraus in Rede und Schrift. Wir fühlen uns sogar befähigt, in dieser Zeit eine hohe Position einzunehmen, können aber zugleich auch etwas rechthaberisch und herrisch sein.

Der Löwe-Mars ist aber auch eine kosmische Einladung, unsere beruflichen und persönlichen Ambitionen mutig zu verfolgen. Wir verstehen nun endlich, was wir wirklich wollen, und haben den Mut, alles, was uns daran hindert, loszulassen. Vielleicht haben wir bisher Rücksicht genommen, haben uns angepasst oder unsere eigenen Bedürfnisse hintenangestellt.

Mars im Löwen fordert uns deshalb nun auf, Barrieren zu durchbrechen – seien es hinderliche Gewohnheiten, berufliche Hürden oder auch zwischenmenschliche Beziehungen, die uns einschränken. Dabei geht es darum, uns von „Barriere-Menschen“ zu lösen, die unseren Fortschritt blockieren.

Nutzen wir die Energiespritze von Mars, um wichtig Dinge auf den Weg zu bringen!

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. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen. L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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