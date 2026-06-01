Mondkraft heute 1. Juni 2026 – Merkur im Krebs – Schütze-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute öffnet mit dem gefühlsbetonten Merkur im Krebs den Blick für das Wesentliche. Der Schütze-Mond in der Mondpause zum Mond im Steinbock bringt einige Einschränkungen mit sich. Hüten wir uns vor Übertreibungen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht bis 3.20 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Merkur im Krebs – Merkur Sextil Uranus – Mondpause zum Mond im Steinbock.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Die Mondpause kann Termine zum Platzen bringen. Ärgern wir uns nicht, sondern planen wir einfach neu.
Mondkalender und Mondkraft heute – Merkur im Krebs
Um 14.00 verlässt Merkur die Zwillinge und wandert in den emotionalen Krebs, wo er bis 9. August bleiben wird. Merkur im Krebs wandelt unsere Denkweise und lässt mehr das Herz sprechen. Nach einer Zeit, wo die Informationen nur so auf uns einprasselten, ändert sich jetzt die Stimmung deutlich. Mit Merkur in Krebs gestaltet sich die Kommunikation besonders gefühlvoll, wir sind empathisch und es erfolgt ein Austausch mit Tiefgang.
Unsere Gedanken drehen sich nun wieder um unsere Liebsten und um unsere Familie. In zwischenmenschlichen Beziehungen suchen wir jetzt Tiefe und Verbundenheit, werden jedoch zeitgleich offener und verletzlicher. Unsere Gedanken sind von starken Gefühlen begleitet, wodurch wir Wissen eher leicht absorbieren, statt mühevoll zu erlernen.
Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen. Da wir auch sehr aufgeschlossen für die Ansichten unseres Umfeldes sind, kann unser Denken leicht von gefühlsbetonten Idealen beeinflusst werden.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Natur- und Vitalprodukte >>>.
.
Aufgrund unbewusster Wünsche schaffen wir es durch Merkur im Krebs, nicht nur bestimmte Dinge zu beachten, sondern auch einfach zu ignorieren. Daher denken wir oft unsachlich und zeigen uns zudem voreingenommen und uneinsichtig.
Beim Merkur im Krebs sind jedoch auch Sensibilität und Einfühlungsvermögen stark ausgeprägt. Selbst wenn es um Geschäftliches geht, bewahren wir uns dadurch unsere Menschlichkeit. Wir treten unseren Mitmenschen stets mit einem Lächeln gegenüber und nehmen kleine Missgeschicke mit Humor.
Merkur im Krebs lenkt unseren Blick auf das Wesentliche und so können wir alle Vorhaben mit Herz und Verstand zu einem erfolgreichen Ende führen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Schütze-Mond in der Mondpause
Durch ein Merkur Uranus Sextil, das kurz nach Mittag zu wirken beginnt, werden uns trotz der langen Mondpause, die bereits beim gestrigen Vollmond im Schützen begonnen hat und erst morgen Nacht um 3.20 Uhr wieder endet, völlig neue Einsichten geschenkt. Wir dürfen deshalb die nächsten beiden Tage mit himmlischen Überraschungen rechnen, die unser Herz und unsere Seele tief bereichern, wenn wir bereit sind, uns auf Unbekanntes einzulassen.
Wir sind durch die günstige Merkur-Uranus-Verbindung zudem in der Lage, schnell und effizient auf alles zu reagieren. Dieses Merkur Uranus Sextil stärkt unsere Willenskraft und macht uns generell aufgeschlossen, unabhängig und freiheitsliebend. Besonders energisch zeigen wir uns darin, alte Strukturen zu reformieren.
Wir legen allerdings Wert auf unsere Autonomie und da wir kein Risiko scheuen, wenn wir den Wunsch haben, ungewöhnliche Abenteuer zu erleben, sollten wir immer wieder für Inseln der Ruhe sorgen.
Rechnen wir trotz der Mondpause mit einigen Überraschungen, die unser Leben durchaus bereichern können!
.
Mondkraft heute mit dem Schütze-Mond in der Mondpause
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
.
Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
.
Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:
https://t.me/alpenschau_aktuell
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.