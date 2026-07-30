Mondkraft heute 30. Juli 2026 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann stärkt unsere Intuition. Die gegensätzlichen Energien von Mars und Neptun belasten diesen Tag. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Mars Quadrat Neptun.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Mondenergie um instinktiv die richtigen Entscheidungen zu treffen. Überraschungen und Abwechslung sind angesagt und wir streben nach grösstmöglicher Freiheit. Durchbrechen wir die Alltagsroutine!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute stellt uns noch einmal ganz unter den Einfluss vom Mond im Wassermann und seinem Herrscherplaneten Uranus. Unter diesem Mondeinfluss wird heute besonders unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen.



Allerdings bremst uns heute bei allen Dingen, die die Mondkraft heute durch den Mond im Wassermann antreiben will, ein Quadrat zwischen Mars in Schütze und Neptun in Fische aus. Es fehlt uns am Antrieb und eine „Null Bock“ Phase treibt uns durch diesen Tag. Durch Neptun löst sich unser Tatendrang buchstäblich in Nichts auf und man ist einfach zu müde um aktiv zu werden.

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Lassen wir uns durch die Vollmond-Energie vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich verwandeln. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Einfach mal nichts tun und die Dinge nehmen, wie sie eben kommen, ist heute die bessere Alternative. Besser man lebt total in der Gegenwart und tut, was gerade ansteht ohne an das Morgen zu denken. Das Mars-Neptun-Quadrat schwächt auch unsere Durchsetzungskraft und senkt unsere Konzentration. Viele Impulse versanden heute und wir haben wenig Energie aktiv zu werden.



Der kriegerische Mars versucht sich bei dieser Konstellation allerdings gegen den bremsenden Einfluss von Neptun durchzusetzen. Er ist aber der Planet der reinen Gegensätze und könnte uns deshalb etwas verwirren. Er weist uns aber auch auf innere wie äußere Konflikte hin, die wir mit seiner Hilfe auflösen können.

Das Motto der Mondkraft heute lautet: Alles kann – Nichts muss!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Beim Mond im Wassermann haben wir auch einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein. Der Wassermann-Mond löst trotz dem störenden Einflusses des Quadrates zwischen Mars und Neptun, eine Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst.

Unser Gefühlsleben ist stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die spirituellen Energien, die wir durch die Mondkraft heute spüren werden, um ein elastisches Band zu schaffen, zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber.



Wir machen dann die wunderbare Erfahrung, wie es ist, Gefühle zuzulassen, ohne sich gleich abhängig zu fühlen. Wir erleben, wie schön es ist, dazuzugehören, und trotzdem frei zu sein! Wenn wir unseren ganzen Mut zusammennehmen und uns auf Nähe und tiefe Berührung einlassen, erschliesst sich auch die Möglichkeit, in unseren Beziehungen ein für uns passendes Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu finden und geniessen zu können.



Geben wir uns der Leichtigkeit des Luftzeichens hin – ganz nach dem Motto des Mond im Wassermann: “Ich möchte tanzen, fliegen und schweben”!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Kein anderer Himmelskörper verkörpert die Energie der Transformation so sehr wie der Mond. Mit seinen monatlichen Zyklen übt er einen kraftvollen Einfluss auf unser irdisches Leben aus. Zusätzlich wandert der Mond durch die zwölf Tierkreiszeichen und schenkt uns damit regelmäßig neue, sich stetig wandelnde Energienkönnen. Nutze die Mondenergie für dein eigenes Leben >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.

Zum Zeitpunkt unserer Geburt ist der Intuitions-Schalter bei uns allen auf «on» gestellt, doch verlernen wir im Laufe der Zeit, auf dieses ganz besondere Gefühl im Bauch oder die Stimme im Kopf zu hören. Entdecke deine Intuition wieder, um sie mit Freude, Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit in deinem Alltag zu integrieren. Intuition to go >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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