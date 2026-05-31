VOLLMOND: Mondkraft heute 31. Mai 2026 – Vollmond im Schützen am Portaltag – Blue Moon

Die Vollmond-Mondkraft heute drängt mit dem radikalen Vollmond im Schützen am Portaltag als blauer Vollmond – Blue Moon – auf Veränderung und richtet den Blick in die Zukunft. Der Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit wird übermächtig. Werden wir aktiv! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: Vollmond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – 2. Vollmond im Mai – Blue Moon – Portaltag.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Neues zieht uns magisch an. Geben wir allen Veränderungen Zeit und Raum!
Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Schützen – Blue Moon – Portaltag
Die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen am Portaltag, der bereits ab 10.45 Uhr seine ganze Kraft spüren lässt und der Sonne in den Zwillingen gegenüber steht, kann einiges in uns in Aufruhr versetzen, da wir angetrieben durch den Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit uns aus allen Beschränkungen lösen möchten. Bei einer Inventur unserer inneren Welt kann es beim „blauen“ Vollmond im Schützen ein wenig drunter und drüber gehen.
Wir sind auf Rebellion gebürstet und es können sich durchaus überraschende Wendungen zeigen, die unserem Leben eine ganz andere Richtung geben werden. Alles stellen wir bei diesem Vollmond im Schützen auf den Prüfstand, was durchaus zu Trennungen und Kündigungen führen kann.
Wir erkennen im Licht des Vollmondes, was nicht mehr stimmig ist und uns sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich zu oft weitreichenden Konsequenzen verleitet. So werden Partnerschaften durch den Blue Moon beendet oder man kündigt seine derzeitige Arbeit, weil man keine Erfüllung mehr in beiden Bereichen findet. An nötigem Mut fehlt es für einen Neuanfang zumindest nicht.
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Der Vollmond im Schützen lädt uns am Portaltag dazu ein, den Blick zum Horizont zu heben und sich über ein paar grundsätzliche Fragen Gedanken zu machen. Wo stehe ich gerade im Leben? Bin ich schon da angekommen wo ich hin gehöre? Was fehlt mir noch für ein zufriedenes Leben? Wer oder was bringt mir den Seelenfrieden?
Idealerweise nutzen wir die starken Energien des 2. Vollmondes im Wonnemonat Mai für eine Standortbestimmung. Wenn wir bereit sind, diese in sachlicher und aufrichtiger Weise vorzunehmen, schaffen wir gute Voraussetzungen für die anstehenden nächsten Schritte.
Suchen wir nach neuen Wegen, die uns befähigen, unser angestrebtes Ziel zu erreichen!
Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen am Portaltag
Durch den gleichzeitig herrschenden Portaltag sind wir mit dem Vollmond im Schützen dazu aufgefordert, alles loszulassen, was uns ausbremsen könnte. Es öffnen sich aber auch die Tore der Wandlung, so dass wir in der Lage sind, uns von blockierenden Denkweisen schneller zu befreien. Da an Portaltagen die energetische Schwingung sehr hoch und die kosmischen Einflüsse ganz besonders sind, erhalten wir auch einen leichteren Zugang zur eigenen Tiefe.
Den ganzen Tag über können wir durch die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen von den vorteilhaften Energien profitieren, die uns in allen Lebensbereichen wertvolle Unterstützung bieten und uns den Weg zu einem erfolgreichen Umbruch ebnen, wenn wir alle Chancen wahrnehmen, die sich bieten – wir müssen nur im richtigen Moment zupacken.
Die Mondkraft heute zeigt uns durch den blauen Vollmond im Schützen ganz deutlich, dass wir aktiv werden müssen – werfen wir das Licht auf neue Projekte!
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Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen
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Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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