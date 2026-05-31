VOLLMOND: Mondkraft heute 31. Mai 2026 – Vollmond im Schützen am Portaltag – Blue Moon

Die Vollmond-Mondkraft heute drängt mit dem radikalen Vollmond im Schützen am Portaltag als blauer Vollmond – Blue Moon – auf Veränderung und richtet den Blick in die Zukunft. Der Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit wird übermächtig. Werden wir aktiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: Vollmond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – 2. Vollmond im Mai – Blue Moon – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Neues zieht uns magisch an. Geben wir allen Veränderungen Zeit und Raum!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Schützen – Blue Moon – Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen am Portaltag, der bereits ab 10.45 Uhr seine ganze Kraft spüren lässt und der Sonne in den Zwillingen gegenüber steht, kann einiges in uns in Aufruhr versetzen, da wir angetrieben durch den Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit uns aus allen Beschränkungen lösen möchten. Bei einer Inventur unserer inneren Welt kann es beim „blauen“ Vollmond im Schützen ein wenig drunter und drüber gehen.

Wir sind auf Rebellion gebürstet und es können sich durchaus überraschende Wendungen zeigen, die unserem Leben eine ganz andere Richtung geben werden. Alles stellen wir bei diesem Vollmond im Schützen auf den Prüfstand, was durchaus zu Trennungen und Kündigungen führen kann.

Wir erkennen im Licht des Vollmondes, was nicht mehr stimmig ist und uns sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich zu oft weitreichenden Konsequenzen verleitet. So werden Partnerschaften durch den Blue Moon beendet oder man kündigt seine derzeitige Arbeit, weil man keine Erfüllung mehr in beiden Bereichen findet. An nötigem Mut fehlt es für einen Neuanfang zumindest nicht.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Der Vollmond im Schützen lädt uns am Portaltag dazu ein, den Blick zum Horizont zu heben und sich über ein paar grundsätzliche Fragen Gedanken zu machen. Wo stehe ich gerade im Leben? Bin ich schon da angekommen wo ich hin gehöre? Was fehlt mir noch für ein zufriedenes Leben? Wer oder was bringt mir den Seelenfrieden?

Idealerweise nutzen wir die starken Energien des 2. Vollmondes im Wonnemonat Mai für eine Standortbestimmung. Wenn wir bereit sind, diese in sachlicher und aufrichtiger Weise vorzunehmen, schaffen wir gute Voraussetzungen für die anstehenden nächsten Schritte.

Suchen wir nach neuen Wegen, die uns befähigen, unser angestrebtes Ziel zu erreichen!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen am Portaltag

Durch den gleichzeitig herrschenden Portaltag sind wir mit dem Vollmond im Schützen dazu aufgefordert, alles loszulassen, was uns ausbremsen könnte. Es öffnen sich aber auch die Tore der Wandlung, so dass wir in der Lage sind, uns von blockierenden Denkweisen schneller zu befreien. Da an Portaltagen die energetische Schwingung sehr hoch und die kosmischen Einflüsse ganz besonders sind, erhalten wir auch einen leichteren Zugang zur eigenen Tiefe.

Den ganzen Tag über können wir durch die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen von den vorteilhaften Energien profitieren, die uns in allen Lebensbereichen wertvolle Unterstützung bieten und uns den Weg zu einem erfolgreichen Umbruch ebnen, wenn wir alle Chancen wahrnehmen, die sich bieten – wir müssen nur im richtigen Moment zupacken.

Die Mondkraft heute zeigt uns durch den blauen Vollmond im Schützen ganz deutlich, dass wir aktiv werden müssen – werfen wir das Licht auf neue Projekte!

.

Mondkraft heute mit dem Vollmond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>>. NADH Kapseln – Energie tanken >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit. Lass es mit Liebe geschehen >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die heutigen Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Mondkraft heute nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Sich regelmäßig Auszeiten vom anspruchsvollen Alltag zu nehmen, ist oft schwierig. Ständig wird unsere Aufmerksamkeit gefordert. Mit geführten Meditationen und Fantasiereisen in werden uns wunderbare Wohlfühlmomente und innere Ruheoasen geschenkt. Durch wundervolle Entspannungstexte können wir auch auf der Seelenebene wachsen und uns weiterentwickeln. Diese zeigen uns, wie wir Gefühle bedingungslos annehmen, blockierte Chakras lösen, uns dem Moment hingeben und so Ruhe und inneren Frieden finden. Nehmen wir uns bewusst Zeit für Entspannung!

Nimm dir eine Auszeit >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.