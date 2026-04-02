VOLLMOND: Mondkraft heute 2. April 2026 – Vollmond in der Waage

Die Mondkraft heute am Gründonnerstag mit dem Vollmond in der Waage löst durch die Sonne im Widder explosive Energien aus und beleuchtet die tief verborgenen Ängste. Es wird Transformation und Loslassen in diesem Wandlungsprozess gefordert. Überstürzen nichts! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: Vollmond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Stier – Ostervollmond.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Nutzen wir die Vollmond-Energie zur Heilung von Körper und Geist!
Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmond in der Waage – Ostervollmond
Dem heute stattfindenden Vollmond in der Waage, der bereits vom frühen Morgen an als Ostervollmond seine Intensität spüren lässt, steht die Sonne im Widder gegenüber, die uns durch ihre stürmischen Energien dazu verleitet, allzu forsch nach vorne streben zu wollen. Unverarbeitete, nicht abgeschlossene Geschichten könnten zudem rund um den Vollmond in der Waage aus dem Unbewussten heftig in unser Bewusstsein drängen, verbunden mit Enttäuschung und Schmerz.
Prüfen wir alles, was nun dringend losgelassen werden muss, damit wir mit der Vergangenheit abschließen können, wobei wir auch unsere Beziehungen einer Analyse unterziehen müssen. Dieser Vollmond drängt uns aber auch dazu, das loszulassen, was für uns bedeutungslos geworden ist.
Kämpfen wir nicht dagegen an, sondern geben dem Drängen in diesem Wandlungsprozess nach. Wenn wir bereit sind, alte Verletzungen und Glaubenssätze loszulassen, können wir eine tiefe Transformation erfahren. Wir wandeln uns von innen nach außen, was eine starke Auswirkung darauf hat, wie wir zukünftig agieren.
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Durch die intensiven und transformierenden Vollmond-Energien verändert sich zugleich die Art und Weise, wie wir uns selbst und unser Leben wahrnehmen. Dieser Wandlungsprozess eröffnet bislang ungeahnte Möglichkeiten, da sich unser Bewusstsein verändert, wir mit unserer Seele verbunden sind und dadurch auch mit einer Kraft, die uns vorher nicht zur Verfügung gestanden hat.
Beobachten wir dabei unser Inneres und lassen alles, was sich in uns vollzieht, einfach nur geschehen. Betrachten wir es mit dem Herzen und versuchen nichts mit dem Verstand zu ergründen, was nun vor sich geht. Nutzen wir diesen fordernden Vollmond in der Waage, der stark unter dem Siegel der Erkenntnis liegt, um alles zu verstärken, was uns wichtig ist.
Bringen wir Klarheit in unsere Erwartungen, Wünsche und Ideen – Setzen wir alles jedoch langsam um und vermeiden Hauruck-Aktionen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage – Ostervollmond
Die intensiven Energien, die der Ostervollmond mit sich bringt, müssen sich auch körperlich manifestieren und daher ist es heilsam, dieser Kraft ein Ventil zu geben, um Dampf abzulassen, wobei sich der kämpferische Mars, der ebenfalls beim heutigen Vollmond seine Kräfte entfaltet, uns dieses Ventil bietet.
„Gut Ding will Weile haben “ sollte jedoch bei der Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage unser Motto sein, denn erst wenn wir sorgfältig alles gegeneinander abgewogen haben, erhalten wir den notwendigen Energieschub, um anstehende Probleme lösen zu können und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die uns beim vorwärts kommen blockieren.
Überschätzen wir unsere Möglichkeiten nicht, auch wenn manches sehr rosig aussieht. Mit hochtrabenden Plänen und vorschnellen Entschlüssen könnten wir nämlich völlig daneben liegen und eine Bruchlandung erleben. Bemühen wir uns deshalb, sorgfältig zu planen und uns vor wichtigen Handlungen das nötige detaillierte Wissen anzueignen.
Die Samen, die wir bei diesem Vollmond in der Waage setzen, werden nachhaltig wachsen – Setzen wir diese weise ein!
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Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage
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Tierkreiszeichen Waage
Element: Luft
Tagesqualität: Licht
Nahrungsqualität: Fett
Pflanzenteil: Blüte
Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase
Organsystem: Drüsensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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