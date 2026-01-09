Tagesenergie heute 9. Januar 2026 – Lebe die bedingungslose Liebe!

Die Tagesenergie heute schenkt kraftvolle Unterstützung, die bedingungslose Liebe zu leben, um die ganze Fülle der wahren Liebe zu spüren. Lassen wir uns vom Leben berühren!

Die Tagesenergie heute unterstützt uns mit einer ganz besonderen Kraft, um alle Ängste aufzulösen, damit sich die wahre Liebe zeigen kann. Wir verspüren ein wunderbares Gefühl der allumfassenden Liebe und können in die bedingungslose Liebe alles legen, was gelöst, geheilt oder gefestigt werden soll.

Die bedingungslose Liebe folgt nicht nur einem Ziel, sondern sie ist der Weg dorthin. In einer Zweierbeziehung erfüllt die echte Liebe beide Partner mit Lebenslust. Diese Lust am Leben lässt sich jedoch nur aufrechterhalten, wenn beide Partner zu bedingungsloser Liebe fähig sind, was überaus selten der Fall ist. Ist ein Partner nicht dazu bereit, kommt es irgendwann zu Problemen, da er Erwartungen hat und Bedingungen stellt.

Nutzen wir diese wundervolle Tagesenergie für Menschen, die wir mögen und lieben, die uns gut tun und denen wir gut tun!

Ergründe die wahre Liebe in dir und lass zu, dass sie in deinem Inneren wächst und gedeiht. Danach wird sie sich in deinem Lebensumfeld ausbreiten und die wahre Liebe kann dein ständiger Begleiter werden, wenn du es willst.

Lerne wahrhaft zu lieben und lerne wahrhaft zu verstehen, was wahre Liebe wirklich bedeutet und was sie in deinem Leben bewirken könnte. Öffne das Tor zum Weltengedächtnis und erfahre bedingungslose Liebe und Fülle.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Bedingungslose Liebe ist die Antwort auf alles! Vor allem dann, wenn die Herausforderungen des Leben anklopfen. Liebe verändert alles. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Die bedingungslose Liebe verleiht neue Kräfte, auch schwierige Situationen besser durchzustehen!

In schwierigen Zeiten kannst du sehen, wo du wirklich stehst! Bist du wirklich in der bedingungslosen Liebe angekommen? Erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist? Handelst du dementsprechend? Bleibst du im Vertrauen? Es ist einfach in der Liebe zu sein, wenn alles rund läuft.

Lassen wir die Energie der Liebe durch unsere Herzen fließen!

Ergründe die wahre Liebe in dir und lass zu, dass sie in deinem Inneren wächst und gedeiht. Danach wird sie sich in deinem Lebensumfeld ausbreiten und die wahre Liebe kann dein ständiger Begleiter werden, wenn du es willst.

Lerne wahrhaft zu lieben und lerne wahrhaft zu verstehen, was wahre Liebe wirklich bedeutet und was sie in deinem Leben bewirken könnte.

Wahre Liebe kann alles verändern >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren