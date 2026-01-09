Mondkraft heute 9. Januar 2026 – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in der Waage einige Stürme durchs Leben fegen. Die verhängnisvolle Verbindung von Venus und Jupiter wirbelt dabei jede Menge Staub auf und bringt massive Spannungen mit sich. Üben wir uns in Gelassenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Venus Opposition Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die wahre Kunst des Lebens besteht darin, im Regen zu tanzen und nicht auf die Sonne zu warten.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Mit dem Mond in der Waage streben wir nach Harmonie und Ausgewogenheit. Möglicherweise könnten wir heute jedoch Schwierigkeiten haben, klare Entscheidungen zu treffen, denn eine Atmosphäre der Leichtigkeit und Ungebundenheit prägt diesen Tag.

Allerdings können wir uns auch in Oberflächlichkeiten verlieren. Insbesondere bei der Partnerwahl kann uns das zum Verhängnis werden. Aus Angst verletzt zu werden, versuchen wir häufig Negatives auszublenden und gehen vorschnell Beziehungen ein, die zum Scheitern verurteilt sind.

.

.

Wir sollten also in Liebesdingen und auch beim Schließen von neuen Freundschaften etwas vorsichtig sein und die Dinge hinterfragen. Auch wenn der richtige Weg nicht immer einfach ist, müssen wir uns diesem dennoch stellen.

Grundsätzlich gehen wir durch den Mond in der Waage jedoch offen mit Emotionen um, wobei wir positive Gefühle weitaus stärker nach Außen tragen als negative. Da wir außerdem Konflikte vermeiden wollen, bleibt die Harmonie in bestehenden Beziehungen weitgehend erhalten.

Schieben wir Probleme nicht auf die lange Bank, sondern suchen wir nach einer Lösung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Es erwartet uns heute Abend (ab 18.30 Uhr) allerdings eine schwierige Planetenverbindung, die uns massiv herausfordern wird, denn Waage-Zeichenherrscherin Venus und Glücksplanet Jupiter stehen in Opposition zueinander, so dass wir verstärkt zu Übertreibungen neigen. Wir nehmen bei dieser Konstellation vieles als selbstverständlich und wirken daher arrogant und sehr von uns selbst eingenommen.

Die in diesem kritischen Aspekt sehr angespannte Venus kann mitunter aber auch Unfrieden, Zerwürfnisse und Trennungen provozieren. Wir reagieren außerdem sehr extrem, wenn die Liebe nicht erwidert wird oder wenn wir allgemein abgelehnt und nicht wertgeschätzt werden.

Da es uns mitunter jedoch auch selbst an der nötigen Wertschätzung und Achtung mangelt, können wir uns als überaus anmaßend, eitel und großtuerisch erweisen. Wir müssen zudem darauf achten, dass wir uns finanziell nicht übernehmen, da wir unter diesem Aspekt sehr verschwenderisch sind.

Selbstbeherrschung und eine Portion Gelassenheit lassen uns mit den extremen Herausforderungen besser umgehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen.

. *****

.

Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

. Mit Hilfe des Ida-Prozesses können wir die Lösungen, die wir suchen, in uns selbst finden ganz egal ob es um Beziehung, Beruf, Kreativität geht oder um Ruhe und Lebendigkeit.

Die Übungen und Meditationen helfen dabei, still zu werden, nach innen zu gehen und im Inneren die Veränderungen anzustoßen, nach denen wir uns im Außen sehnen. Die Lösung liegt in dir >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

