Mondkraft heute 10. Januar 2026 – Halbmond in der Waage

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in der Waage vorerst für Ausgeglichenheit und weckt das Bedürfnis nach Frieden. Durch eine schwierige Verbindung von Sonne und Jupiter wird einiges zunichte gemacht. Nehmen wir uns vor dem störenden Halbmond in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Halbmond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Sonne Opposition Jupiter – Mond Quadrat Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zeigen wir Profil und stehen für unsere Belange ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Mit dem Mond in der Waage wächst das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen. Wir besitzen beim Mond in der Waage besondere Sensoren für unsere Mitmenschen, dabei spüren wir jede Störung in der Harmonie und sind dann schnell verunsichert, denn für unser Gemütsleben brauchen wir gerade jetzt seelische Ausgeglichenheit.

Allerdings hält die ausgeglichene Stimmung nur bis Mittag an, denn bereits ab 10.00 Uhr haben wir mit negativen Einflüssen zu kämpfen. In erster Linie müssen wir uns vor der herausfordernden Verbindung von Sonne und Jupiter in acht nehmen, die in Opposition zueinander stehen. Unter diesem Aspekt ist es notwendig, dass wir bei alltäglichen Angelegenheiten ein wenig Selbstdisziplin an den Tag legen, denn es besteht ansonsten die Gefahr, dass wir bei allem übertreiben und uns außerdem zu sehr gehen lassen.

Auch gilt es, unseren latent vorhandenen geistigen Hochmut in den Griff zu bekommen, der den Widerstand unserer Mitmenschen herausfordern könnte. Wir denken nämlich in großartigen Dimensionen und möchten uns mit Kleinkram gar nicht abgeben. Dieses Vorgehen birgt jedoch Fehler in sich, so dass wir uns nicht wundern müssen, wenn eigentlich erfolgversprechende Projekte gründlich schieflaufen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Die Mondenergien werden heute auch immer wieder von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in der Waage bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

Befreien wir uns nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Waage

Neben den ohnehin schwierigen Einflüssen werden wir ab 18.00 Uhr auch noch vom Halbmond in der Waage bedrängt, der massive Störungen mit sich bringen kann. Deshalb heißt es erst einmal durchatmen und Ruhe bewahren, denn die Halbmond-Energien können Hektik, Impulsivität und Nervosität auslösen.

Wir werden durch den Halbmond in der Waage mit einigen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns körperlich angeschlagen und werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen und Familienstreitigkeiten, aber auch Schwierigkeiten im Beruf sind wie immer beim Halbmond keine Seltenheit!

Die durch den Halbmond auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden! Da es uns sehr schwer fallen wird, die oft widersprüchlichen Bedürfnisse und Impulse zu befriedigen, können sich zunehmende Spannungen bemerkbar machen.

Durch den negativen Halbmond-Einfluss können subjektiv erlebte Kränkungen schnell in Frustration, Aggression oder auch beissende Kritik umschlagen. Nehmen wir uns in solchen belastenden Momenten die Zeit, um uns der verschiedenen Bestrebungen und Bedürfnisse bewusst zu werden und herauszufinden, was davon trotz des kritischen Halbmondes umsetzbar ist.

Wer am Abend noch wichtige Arbeiten zu erledigen hat, sollte diese unbedingt verschieben!

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen. Hochwertiges Glutathion in Premium-Qualität >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung. Bitterstoffe-Kräuterelixier >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Der Prozess des Erwachens ist grundsätzlich in jedem von uns angelegt – es ist die Rückkehr zu unserem natürlichen Seins-Zustand. Nutzen wir diese Erkenntnisse, indem wir uns immer mehr von der Identifikation mit unserem Ego lösen und in Verbindung mit unserem wahren Selbst treten.

. Wer Klarheit über den Sinn und Zweck seiner Existenz hat, ist wirklich am Leben und schwingt in Harmonie mit dem Kosmos. Bestseller-Autorin Lumira bringt uns in diesem Live-Vortrag auf den Weg der Selbsterkenntnis. Sie hilft uns, unser einzigartiges Talent zu finden, unsere Ziele richtig zu formulieren und Visionen aus der Zukunft zu empfangen. Erfülle deinen Seelenplan >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.