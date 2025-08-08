Tagesenergie heute 8. August 2025 – Nutze die Kraft der Vergebung!

Die Tagesenergie heute führt in die Kraft der Vergebung. Verzeihen macht frei und bringt inneren Frieden. Lass deine alten Verletzungen los!

„Wer an seinem Schmerz festhält, bestraft sich letzten Endes selbst.“ — L.F. Buscaglia.

Warum tun wir uns so schwer, anderen zu vergeben? Wir wollen den Schmerz, den man selbst erlitten hat, einen anderen Menschen spüren lassen, indem wir nicht verzeihen wollen. Wenn wir die Kraft der Vergebung jedoch nicht nutzen, berauben wir uns des inneren Friedens und bestrafen uns letztendlich selbst, da wir uns dazu verurteilen nicht vergessen zu können.

Wir beschäftigen uns in Gedanken damit, dem anderen Schuld zuzuweisen, ihm sein Verhalten nachzutragen. Da jeder unserer Gedanken sich auch auf unseren Körper und unsere Gefühle auswirkt, bringen uns solche nachtragenden Gedanken aus dem inneren Gleichgewicht.

Wer vergeben kann, fühlt sich frei!

Häufig leiden wir noch an alten seelischen Verletzungen. Wir möchten demjenigen, der sie uns zugefügt hat, gerne vergeben, aber es gelingt uns einfach nicht. Wir können die Bewertung nicht loslassen, dass das was passiert ist, nicht in Ordnung war.



In einem meditativen Seelengespräch mit dem Menschen, der uns verletzt hat, können zurückgehaltene Gefühle ausgedrückt werden und Mitgefühl und Verstehen für beide Seiten wachsen. Durch die Öffnung für die göttliche Liebe und Gnade können alte Wunden heilen.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Vergebung ist immer möglich, wenn wir uns dafür entscheiden, den Glauben an das Gute im anderen Menschen zu bewahren. Machen wir uns daher bewusst: Wir selbst tragen den Schlüssel für Versöhnung in der Hand. Vergebung ist ein Akt der Stärke und ein Akt der Liebe. Sie befreit den, der sie gibt und den, der sie empfängt. Wir geben dadurch dem Leben und den Menschen eine neue Chance, öffnen der Zukunft die Tür und tragen die Schutzmauern ab, die wir um unser verletztes Herz errichtet haben.

Nachdem der Entschluss einmal gefasst und der Wille zur Vergebung da ist, geht es allerdings auch darum, sich selbst klar zu machen, was genau man eigentlich vergeben will. Es geht darum, sich zu sortieren und zu überlegen: Welche Vorwürfe trage ich noch mit mir herum? Wenn wir die Sicht auf die Situation ändern, hat das heilende Wirkung!

Vergebung heißt jedoch nicht automatisch Vergessen. Wenn jemand etwas vergibt, heißt das nicht, dass das Geschehene verharmlost, ungeschehen oder eben vergessen wird – es heißt, loszulassen, nicht länger daran festzuhalten, nicht mehr und nicht weniger.

Vergebung ist eine Entscheidung für das eigene Lebensglück und den eigenen Frieden!

Oftmals machen uns Dinge, Aktionen oder Gegebenheiten an anderen Menschen wahnsinnig wütend. Lass eine Konfrontation zu und verzeihe dir selbst deine Wut auf andere.

Vergebung heißt Heilung und hat eine befreiende Kraft, die darin verborgen liegt!

