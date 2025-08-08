Mondkraft heute 8. August 2025 – Wassermann-Mond in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Vollmondphase macht durch eine Verbindung von Mars und Uranus neuen Mut. Pluto löst starke Wandlungsenergien aus. Merkur sorgt für unberechenbare Handlungen. Stellen wir die Weichen für unser Leben neu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Mars Trigon Uranus – Mond Konjunktion Pluto – Mond Opposition Merkur – Vollmondphase zum Vollmond im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Blenden wir die Realität nicht einfach aus, sondern befassen uns mit Fakten, um nötigenfalls Konsequenzen daraus zu ziehen – Lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann in der Vollmondphase

Wir befinden uns bereits in der Vollmondphase zum Vollmond im Wassermann, der morgen ab 9.50 Uhr seine Wirkung spüren lassen wird, wobei viele von uns schon heute von der Vollmond-Stimmung angesteckt werden. Unser Augenmerk sollten wir in erster Linie auf die Verbindung von Mars und Uranus legen, die uns den ganzen Tag begleiten wird

Mars wird durch ein Trigon zu Uranus sehr eigenwillig. Unter diesem Aspekt wissen wir ganz genau, was wir wollen und stehen damit oft im Gegensatz zu dem, was andere anstreben. Dieser harmonische Aspekt zeigt an, dass wir in solchen Konkurrenzsituationen oft als Sieger hervorgehen werden.

Neues anstreben, andere Wege, nicht immer den normalen zu gehen, ist die Stärke dieses Mars, der, wenn es sein muss, auch sehr schnell und überraschend zuschlagen kann. Bei ihm muss man sich keine Sorgen haben, dass er zu spät dran ist und man deshalb gute Gelegenheiten verpassen könnte.

.

.

Eine Konjunktion zwischen dem Mond im Wassermann und Machtplanet Pluto, der sich ebenfalls im Wassermann befindet, konfrontiert uns in dieser Vollmondphase immer wieder mit Zwängen und Kräften, die alles andere als angenehm sein können, denen wir aber widerstehen müssen.

Es könnte durchaus sein, dass wir beim morgigen Vollmond zu radikalen Veränderungen in gewissen Lebensbereichen gezwungen werden, wobei das überall dort der Fall sein wird, wo diese Veränderungen längst schon notwendig gewesen wären. Oft markieren Pluto-Energien entscheidende Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei.

Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit.

Nutzen wir die transformativen Energien und reflektieren bisherige Erfahrungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond in der Vollmondphase

In acht nehmen müssen wir uns in dieser Vollmondphase vor dem immer noch rückläufigen Merkur, der den Abend mit negativen Energien durchzieht, da er in Opposition zum Mond im Wassermann steht. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Heilung aller Verletzungen geschehen und wachsen über unsere Schattenseiten hinaus!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Die Medizin der Hildegard von Bingen beinhaltet Behandlungsmethoden, die ein ganzheitliches Therapiekonzept ergeben.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

. Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

