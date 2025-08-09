VOLLMOND: Mondkraft heute 9. August 2025 – Vollmond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem herausfordernden Vollmond im Wassermann bringt einige überraschende Wendungen mit sich und verlangt eine neue Denkweise. Der Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit wird übermächtig. Treffen wir weise Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: Vollmond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Neues zieht uns magisch an. Geben wir allen Veränderungen Zeit und Raum!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Wassermann, der ab 9.50 Uhr nach und nach seine ganze Kraft entfalten wird und der Sonne im Löwen gegenüber steht, kann einiges in uns in Aufruhr versetzen, da wir angetrieben durch den Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit uns aus allen Beschränkungen lösen möchten. Bei einer Inventur unserer inneren Welt kann es deshalb ein wenig drunter und drüber gehen.

Wir sind vielmehr auf Rebellion gebürstet und es können sich durchaus überraschende Wendungen zeigen, die unserem Leben eine ganz andere Richtung geben werden. Alles stellen wir bei diesem Vollmond im Wassermann auf den Prüfstand, was durchaus zu Trennungen und Kündigungen führen kann.

Wir erkennen im Licht des Vollmondes, was nicht mehr stimmig ist, was sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich uns zu oft weitreichenden Konsequenzen verleitet. So werden Partnerschaften beendet oder man kündigt seine derzeitige Arbeit, weil man keine Erfüllung mehr in beiden Bereichen findet. An nötigem Mut fehlt es für einen Neuanfang zumindest nicht.

.

.

Lassen wir uns durch die Vollmond-Energie vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich verwandeln. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Rechnen wir aber auch immer mit überraschenden Lebensveränderungen, von denen wir regelrecht überrumpelt werden können und die sich oft ungewollt, ganz ohne unser Zutun, Bahn brechen. Scheint unser Geist oder unser Vorhaben plötzlich von Einschränkungen blockiert, so werden jedoch gleichzeitig Pläne auftauchen, wie jegliche Hindernisse konkret aus dem Weg geräumt werden können.

Wichtig ist unter diesen zum Teil schwierigen Vollmond im Wassermann, dass wir Ordnung in unser Gefühlsleben bringen, damit uns das gegenwärtige Chaos nicht über den Kopf wachsen kann. Es besteht ansonsten die Gefahr, sich zu sehr in alltäglichen Kleinigkeiten zu verlieren.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir in unseren Lebensbereichen etwas verändern wollen!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Wassermann

Beim Vollmond in Wassermann geht es auch um unsere Beziehungen und die Liebe. Es wird uns aufgezeigt, was in der nächsten Zeit mehr und mehr thematisiert wird und wir begeben uns auf die Suche in der Tiefe unseres Seins nach Antworten. Viele werden sogar den Drang verspüren, in Liebesdingen etwas zu verändern oder gar aus einer bestehenden Partnerschaft auszubrechen. Da wir zudem unter dem Einfluss von Zeichenherrscher Uranus stehen, der so manche Überraschung bereit hält, sollte man auch mit unerwarteten Ereignissen rechnen, was Beziehungen und Freundschaften betrifft.

Uranus unterstützt uns zwar bei diesem Vollmond im Wassermann mit seinen nach Veränderung strebenden Energien, so dass wir aufgeschlossen für alle Neuerungen sind, jedoch müssen wir darauf achten, dass wir nicht dazu verleitet werden, mit radikalen Methoden nach der von uns gewünschten Freiheit und Unabhängigkeit zu streben.

Wir sind zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns hierbei das Gefühl im Weg, beim Vollmond in Wassermann etwas Außergewöhnliches erleben zu wollen. Da wir nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir häufig mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Nehmen wir die starken Energien des Vollmondes dennoch in uns auf, um festgefahrene Gewohnheiten zu durchbrechen und öffnen wir uns für alle Neuerungen.

Warten wir ab, was sich beim Vollmond im Wassermann alles zeigen wird und nutzen diese Impulse für weise Veränderungen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

