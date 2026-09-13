Mondkraft heute 13. September 2026 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion bringt unterschiedliche Planetenverbindungen mit sich. Die gegensätzlichen Energien von Mars und Neptun belasten den Vormittag. Merkur und Saturn stärken die Konzentration. Venus und Jupiter schenken Wachstum und verleihen der Liebe Flügel. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Mars Quadrat Neptun – Merkur Trigon Saturn – Venus Sextil Jupiter – Mondpause zum Mond im Skorpion.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir während der Mondpause die Seele baumeln!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Bevor der Waage-Mond um 16.00 Uhr in die Mondpause geht, die erst morgen um 8.45 Uhr mit dem Zeichenwechsel in den Skorpion wieder endet, werden wir durch ein Quadrat zwischen Mars und Neptun bedrängt. Durch diese Konstellation ist unser Aggressionspegel besonders hoch, so dass schon ein verkehrtes Wort von anderen genügt um einen unschönen Konflikt auszulösen.

Da bei diesem Mars-Neptun-Quadrat besonders der konfliktbeladene Mars-Aspekt seinen zerstörerischen Einfluss zeigen will, sollten wir heute nach Ventilen suchen, um überschießende Kräfte angemessen abzubauen. Dabei können Sport und Bewegung, als natürliche Ausdrucksformen von Mars, viel helfen.

Dieses Mars-Neptun-Quadrat mit seinen kritischen, spannungsgeladenen Aspekten führt zu Fehlverhalten und Fehltritten. Es fehlt uns zudem am Antrieb und eine „Null Bock“ Phase treibt uns durch diesen Vormittag. Durch Neptun löst sich unser Tatendrang buchstäblich in Nichts auf und man ist einfach zu müde um aktiv zu werden.

Allerdings hilft Neptun auch bei der Auflösung von allem Alten, so dass wir dieses Mars-Neptun-Quadrat durchaus positiv nutzen können, um die Verwirklichung unserer Träume anzustossen. Wichtig ist dabei lediglich, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

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Die Mondkraft heute meint es dann während der Mondpause besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass sich das spannungsgeladene Mars-Neptun-Quadrat gänzlich auflösen wird. Konzentration und gutes Erinnerungsvermögen bringt ein Merkur Saturn Trigon mit sich. Dieser harmonische Aspekt macht es möglich, erworbene und kommunizierte Informationen konkret umzusetzen.

Dieser Aspekt ist zudem günstig für alles, wo man exakt und methodisch denken muss sowie eine gute Konzentration benötigt. Wir haben einen Sinn für Strukturen und handwerkliches Fingerspitzengefühl. Diese Zeit eignet sich auch für vertragliche Vereinbarungen, weil wir jetzt besonders geordnet denken können.

Generell fällt uns auch das Lernen leicht, denn wir verfügen über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen und sind sehr aufmerksam. Weiterhin besitzen wir Geduld sowie die Fähigkeit, unsere Ideen auch praktisch in die Tat umzusetzen.

Wir sollten jedoch achtsam sein, dass wir unangemessene Emotionen aus wichtigen Gesprächen raushalten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause

Während der Mondpause dürfen wir uns auch über eine der glücklichsten und harmonischsten Aspekte freuen, denn Venus und Jupiter vereinen sich in einem Sextil. Dieser Aspekt bringt eine Energie von Leichtigkeit, Optimismus und Fülle mit sich. Er fördert das Bedürfnis nach Verbindung und das Erleben von Freude.

Venus (Liebe) und Jupiter (Expansion) sorgen trotz der Mondpause für Herzlichkeit und Charme. Es ist somit eine hervorragende Zeit für soziale Kontakte, Romantik und das Knüpfen neuer Freundschaften. Bestehende Bindungen erfahren oft eine Phase der Übereinstimmung und des gegenseitigen Wohlwollens.

Da beide Planeten mit Werten und Wachstum assoziiert werden, gilt dieser Aspekt als förderlich für finanzielle Angelegenheiten und kleine „Glückstreffer“. Es herrscht außerdem eine Atmosphäre der Großzügigkeit.



Lassen wir uns keinen der kleinen Glücksmomente entgehen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen. L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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