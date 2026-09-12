Mondkraft heute 12. September 2026 – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute führt mit einem etwas unausgeglichenen Mond in der Waage ins Wochenende. Eine vorteilhafte Verbindung von Pluto mit Merkur bringt neue Erkenntnisse, die den Weg zum Erfolg ebnen können. Aufwühlende Energien von Merkur und Neptun belasten alle Lebensbereiche. Bewahren wir unsere Ausgeglichenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Merkur Trigon Pluto – Merkur Opposition Neptun.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wundern wir uns nicht, wenn wir in vielen Dingen unentschlossen sind und uns einfach nicht entscheiden können, in welche Richtung es gehen sollte. Nehmen wir uns Zeit und warten günstigere Gelegenheiten ab!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Mit dem Mond in der Waage streben wir nach Harmonie und Ausgewogenheit. Möglicherweise könnten wir heute jedoch Schwierigkeiten haben, klare Entscheidungen zu treffen, denn eine Atmosphäre der Leichtigkeit und Ungebundenheit prägt diesen Tag.

Allerdings können wir uns auch in Oberflächlichkeiten verlieren. Insbesondere bei der Partnerwahl kann uns das zum Verhängnis werden. Aus Angst verletzt zu werden, versuchen wir häufig Negatives auszublenden und gehen vorschnell Beziehungen ein, die zum Scheitern verurteilt sind.

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Einen besonderen Einfluss lässt die Mondkraft heute jedoch vom frühen Morgen an durch eine trigonale Verbindung von Merkur und Pluto spüren, die bis zum frühen Nachmittag anhält. Dieses Trigon vermittelt uns gute geis­tige Fähigkeiten, eine rasche Auffassungsgabe und ein schnelles Urteil. Auch verfügen wir über die Fähigkeit, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen.

Wenn wir die starke Willenskraft mit unserem Ideenreichtum verbinden, dann können wir sogar größere Ziele in Angriff nehmen. Wir kommen im Gespräch schnell auf den Punkt, da wir an der Wahrheit interessiert sind und deshalb nicht um den heißen Brei herumreden.

Wir wollen es jetzt ganz genau wissen und interessieren uns mehr als sonst für Hintergrundinformationen, wobei wir unsere Gedanken mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Mit Merkur in Verbindung zu Pluto geht das Denken jedoch auch in die Tiefe. Dabei können uns alte Schattenthemen, Glaubenssätze, Verdrängungen und auch Ängste bewusst werden.

Nehmen wir uns aller Themen an, die sich zeigen werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Ab ca. 14.00 Uhr müssen wir auf der Hut sein, denn durch eine Merkur-Neptun-Opposition stehen Vernunft und Verstand, Alltag, Struktur und Verantwortung einer Irrationalität, Emotionalität, den Träumen und der Spiritualität gegenüber. Klare Gedanken sind deshalb nicht zu erwarten und für wichtige Entscheidungen sollten wir uns noch etwas Zeit nehmen.

Unser praktisches und realitätsbezogenes Denken wird durch die starke Fantasie und Einbildungskraft von Neptun überschattet. Dies führt bisweilen dazu, dass wir unzuverlässig, emotional instabil, mitunter schwer zu verstehen und sehr leicht zu beeinflussen sind.

Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und nehmen es auch mit der Wahrheit nicht so genau. Schnell verbreiten sich auch falsche oder ungenaue Angaben, so dass wir bei Prüfungen oder beim Ausfüllen von Anträgen besondere Achtsamkeit walten lassen sollten.

Seien wir darauf gefasst, dass viele Situationen für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen können!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen. L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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