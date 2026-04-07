Tagesenergie heute 7. April 2026 – Nutze die Kraft der Polarität!

Die Tagesenergie heute schenkt durch die Kraft der Polarität die Möglichkeit zur Entscheidungsfindung und ebnet den Weg zur Ganzheit. Lernen wir, die Dinge nicht mehr zu bewerten!

Polarität ist für unseren Entwicklungsprozess sehr wichtig, denn nur so ist es uns möglich, den für uns richtigen Weg zu finden. Die Polarität zeigt sich immer in gleichwertigen Gegenteilen. Diese verkörpern die Harmonie und das natürliche Gleichgewicht der Schöpfungsordnung.

Wir kennen die zwei Pole einer Kugel, Nord- und Südpol unserer Erde, oben und unten, den Plus- und Minuspol in der Elektrizität. Auch Tag und Nacht, Yin und Yang, Raum und Zeit, männlich und weiblich sind Beispiele für solche Pole.

Es wird immer zwei Seiten geben, aber welche wir wählen, liegt alleine bei uns! WIR selbst entscheiden darüber, ob wir den Weg des Desasters, das derzeit herrscht, mitgehen, oder ob wir unseren Weg der Bewusstwerdung Schritt für Schritt weitergehen.

Alles ist Information für unseren Weg zur Ganzheit!

Von Schamanen können wir den bewussten, kreativen Umgang mit Polarität in allen Lebensbereichen lernen. Die entgegengesetzten Pole lassen sich auch als Werkzeuge betrachten, die es kundig zu führen gilt.

Schließlich müssen wir imstande sein, sowohl Dinge anzunehmen als auch uns von etwas zu trennen, sowohl etwas aufzubauen als auch etwas zu zerstören, um gut überleben zu können. Dadurch wird unser Gestaltungs­spiel­raum bei weitem größer, als wenn wir alles festhalten und gegen jegliche Veränderung Widerstand leisten.

Das Gesetz der Polarität existiert! Wer es anerkennt, ist klug.

Polarität bewusst leben >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Das göttliche Sein will sich selbst erfahren und dazu braucht es die Polarität. In unserer Welt erkennen wir immer zwei Aspekte. Zur Beschreibung von zwei Aspekten kennen wir die beiden Wörter Polarität und Dualität. Diese bedeuten jedoch nicht dasselbe. Armin Risi beschreibt in seinem Buch: „Ihr seid Lichtwesen“, sehr schlüssig den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen.

Machen wir uns bewusst, dass wir die Erde mit samt ihrem materiellen Sein lieben lernen und annehmen müssen, um anschließend an den selbst gemachten Erfahrungen wachsen zu können. Nur das harmonische Zusammenspiel von Gefühl und Verstand lässt die selbst kreierte Unterdrückung und Fremdbestimmung durch die Macht der Polarität verschwinden.

Die Polarität zeigt uns aber auch auf, dass „jede Medaille zwei Seiten hat“. Das besagt nichts anderes, als dass es immer zwei sich ergänzende Gegensätze braucht, um ein Ganzes zu schaffen. Damit bezieht sich dieser Spruch auf eine Gesetzmäßigkeit des Lebens – auf das Gesetz der Polarität.

Lernen wir, die Dinge nicht mehr zu bewerten!

Wenn wir jedoch mit Widrigkeiten zu kämpfen haben und wir einen harmonischen Ausgleich durch die Kraft der Polarität nicht herstellen können, dann handelt es sich um Fremdenergien, die wie Sabotageprogramme wirken und unseren Wesenskern negativ beeinflussen.

Befreien wir uns durch die Kraft der Polarität von negativen energetischen Einflüssen, die uns das Leben schwer machen! Mit Übungen und Ritualen können wir gute Verbindungen gezielt stärken und blockierte Energien wieder in Bewegung bringen – um unsere kostbare Lebenskraft wirksam zu schützen, aufzuladen und zu harmonisieren.

Löse dich von deinen Energieschnüren >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren