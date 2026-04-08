Mondkraft heute 8. April 2026 – Mondpause zum Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute bringt in der Mondpause zum Mond im Steinbock durch Mars explosive Energien mit sich. Nach der Mondpause ändert sich deutlich die Stimmungslage, da eine starke Verbindung von Mars und Uranus neuen Mut schenkt. Lassen wir uns inspirieren! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.00 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mond Quadrat Mars – Mars Sextil Uranus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schalten wir in der Mondpause einen Gang herunter und hinterfragen unser Handeln!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Von der Aufbruchstimmung, in die uns der Mond im Schützen versetzt hat, wird heute nichts mehr zu spüren sein, denn wir starten mit einer kräfteraubenden Mondpause in den Tag, die bis 14.00 Uhr anhalten wird. Wir fühlen uns schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß.

Während der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation, deshalb sollten wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen treffen. Die Mondpause bremst alles aus und wird uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

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Die explosiven Energien von Mars sorgen während der gesamten Mondpause durch eine Quadratstellung zum Mond für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Irgendwie scheinen wir bis Mittag wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellischen Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Nach der Mondpause bietet ein Trigon zwischen Mars und Uranus eine Fülle von Möglichkeiten. Der starke Aspekt sorgt für persönliches Wachstum, Kreativität und Innovation. Wer die harmonische Energie von Mars und Uranus nutzt, kann kühne Massnahmen ergreifen, Veränderungen annehmen und neue Möglichkeiten in verschiedenen Lebensbereichen erkunden. Setzen wir klare Ziele, gehen kalkulierte Risiken ein und bleiben offen für neue Erfahrungen.

Dieser Aspekt ermutigt uns auch dazu, uns von Beschränkungen zu befreien und unsere Vorhaben mit Begeisterung und Entschlossenheit anzugehen. Mit Achtsamkeit und einem ausgewogenen Ansatz können wir die starke Energie des Mars-Uranus-Trigons meistern.

Neues anstreben, andere Wege, nicht immer den normalen zu gehen, ist die Stärke von Mars in diesem Aspekt, der, wenn es sein muss, auch sehr schnell und überraschend zuschlagen kann. Bei ihm muss man sich keine Sorgen haben, dass er zu spät dran ist und man deshalb gute Gelegenheiten verpassen könnte. Auch in gesundheitlicher Hinsicht ist das Mars Uranus Sextil sehr gut und schenkt neue Vitalität für jedes Alter.

Nutzen wir die starke Mars-Uranus-Energie für unsere persönliche und berufliche Weiterentwicklung!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen. Schumann Wellengenerator >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Angstgefühle, chronische Schmerzen, Depression und Reizdarmsyndrom – all diese Krankheitsbilder können mit einem aus der Balance geratenen Vagusnerv zusammenhängen. Indem wir die Selbstregulation des Nervensystems wiederherstellen, die Darm-Hirn-Achse heilen und die Vagusbremse aktivieren, können wir Anspannung und Stresszustände überwinden, körperliche Symptome lindern und zu innerer Ruhe und Kraft finden. Nutzen wir den Vagusnerv für unser Wohlbefinden und machen uns frei von zahlreichen Beschwerden! Aktiviere deinen Selbstheilungsnerv >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es gibt immer wieder Momente, da sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit und die Umarmung von einem lieben Menschen. Das muss nicht zwingend der Partner sein, denn fast noch wichtiger sind Freunde. Sie sind Ausruhplätze für die Seele – seien wir auch selbst ein guter Freund.

. Gute Freunde gehören zu den Kraftquellen in unserem Leben. Umgeben wir uns mit Menschen, die sich so geben, wie sie sind, die stets das Positive sehen und die uns liebevoll und ehrlich bei unseren Zielen unterstützen. Nutze die Urkraft des Mondes >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.