Mondkraft heute 7. April 2026 – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute lässt uns mit dem Mond im Schützen voller Lebenskraft in die neue Woche starten. Wo es uns noch an Erkenntnis gemangelt hat, wird nun Klarheit in so manche Situationen gebracht. Geben wir unserem Drang nach Freiheit nach! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Konjunktion Merkur.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, wenn wir nicht unbedacht lospreschen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Da es uns beim Mond im Schützen ebenso an Visionen und Ideen nicht mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem für uns persönlich wichtigen Thema zu widmen. Wo es bis jetzt an Erkenntnis gemangelt hat, wird der Schütze-Mond nun Klarheit in so manche Situation bringen. Nutzen wir auch die zur Verfügung stehende Dynamik, um etwas zu unternehmen, das uns Freude macht, denn mit dem Mond im Schützen sind wir ständig auf der Suche und in Bewegung.

Der Mond im Schützen hat auch das Bedürfnis zu erkennen. Alles, was mit Erkenntnis zu tun hat, wie Religion, Philosophie und Spiritualität spricht uns deshalb verstärkt an. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sind wir durch den Mond im Schützen zu großen Bewegungen fähig. Diese Bewegungen können sich dabei im Inneren oder im Äußeren abspielen. Bewegungen des Inneren können durch Meditation, Traumreisen oder Imagination entstehen. Die Bewegungen im Außen können dann weite Reisen oder sportliche Aktivitäten sein.

Durch den Mond im Schützen können wir uns zudem von allen menschlichen Abhängigkeiten lösen, die uns auf unserem Weg zu Freiheit und Unabhängigkeit behindert haben. Widerstehen wir jedoch dem Drang, zu vorschnell andere aus unseren Entscheidungen auszuschließen, die uns nicht immer ans Ziel führen – dann kann ein gut gemeinter Rat von jemand anderem Gold wert sein!

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Wir genießen es heute mit dem Mond im Schützen, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus.

Auf die Barrikaden gehen wir allerdings, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt. Wir können es nämlich beim Mond im Schützen nicht ertragen, eingeengt oder in starre Alltagsroutinen gepresst zu werden.



Geben wir unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto beim Mond in Schütze sollte deshalb immer lauten:



Erst denken, dann handeln!



Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Dieser Tag verläuft allerdings nicht ohne kosmische Störungen. Durch eine Konjunktion zwischen dem Mond im Schützen und Verstandesplanet Merkur gehen am späten Nachmittag Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir zudem schnell eingeschnappt und reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die sogenannte Geh-Meditation ist eine sehr einfache, aber höchst wirkungsvolle Entspannungsmethode. Nutze z. B. den Weg zum Auto oder Bus und konzentriere dich auf jeden Schritt, jede Bewegung deiner Füße. Anheben, nach vorn bewegen, Gewicht verlagern. Du wirst sofort achtsamer und gelassener. Generell sollte man bei allem, was man tut, bewusst auf die Bewegungen achten.

. Geh-Meditation verkörpert Weltzugewandtheit statt Weltflucht, sanfte Aktivität statt körperlicher Starre, waches Sein im Augenblick statt esoterischer Spekulation. Geh-Meditation ist ideal für alle, die sich mit der Sitz-Meditation schwer tun, aber auch für jene, die ihr bewährtes spirituelles Übungsprogramm um eine wirksame, dynamische Methode erweitern wollen. Geführte Geh-Meditation >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.