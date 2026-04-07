Mondkraft heute 7. April 2026 – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute lässt uns mit dem Mond im Schützen voller Lebenskraft in die neue Woche starten. Wo es uns noch an Erkenntnis gemangelt hat, wird nun Klarheit in so manche Situationen gebracht. Geben wir unserem Drang nach Freiheit nach! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Konjunktion Merkur.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, wenn wir nicht unbedacht lospreschen!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen
Da es uns beim Mond im Schützen ebenso an Visionen und Ideen nicht mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem für uns persönlich wichtigen Thema zu widmen. Wo es bis jetzt an Erkenntnis gemangelt hat, wird der Schütze-Mond nun Klarheit in so manche Situation bringen. Nutzen wir auch die zur Verfügung stehende Dynamik, um etwas zu unternehmen, das uns Freude macht, denn mit dem Mond im Schützen sind wir ständig auf der Suche und in Bewegung.
Der Mond im Schützen hat auch das Bedürfnis zu erkennen. Alles, was mit Erkenntnis zu tun hat, wie Religion, Philosophie und Spiritualität spricht uns deshalb verstärkt an. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sind wir durch den Mond im Schützen zu großen Bewegungen fähig. Diese Bewegungen können sich dabei im Inneren oder im Äußeren abspielen. Bewegungen des Inneren können durch Meditation, Traumreisen oder Imagination entstehen. Die Bewegungen im Außen können dann weite Reisen oder sportliche Aktivitäten sein.
Durch den Mond im Schützen können wir uns zudem von allen menschlichen Abhängigkeiten lösen, die uns auf unserem Weg zu Freiheit und Unabhängigkeit behindert haben. Widerstehen wir jedoch dem Drang, zu vorschnell andere aus unseren Entscheidungen auszuschließen, die uns nicht immer ans Ziel führen – dann kann ein gut gemeinter Rat von jemand anderem Gold wert sein!
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Wir genießen es heute mit dem Mond im Schützen, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus.
Auf die Barrikaden gehen wir allerdings, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt. Wir können es nämlich beim Mond im Schützen nicht ertragen, eingeengt oder in starre Alltagsroutinen gepresst zu werden.
Geben wir unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto beim Mond in Schütze sollte deshalb immer lauten:
Erst denken, dann handeln!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
Dieser Tag verläuft allerdings nicht ohne kosmische Störungen. Durch eine Konjunktion zwischen dem Mond im Schützen und Verstandesplanet Merkur gehen am späten Nachmittag Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.
Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir zudem schnell eingeschnappt und reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.
Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
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Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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