Tagesenergie heute 5. September 2025 – Akzeptiere was ist!

Die Tagesenergie heute lässt in Dankbarkeit den eigenen Weg im Wandel der Zeit erkennen. Finden wir zu unserer wahren Größe!

Die Tagesenergie heute kann unser Herz und unsere Seele für die Spiritualität öffnen. Die wirkenden energetischen Kräfte sind zudem bestens geeignet, um unsere Visionen umzusetzen. Nehmen wir in Dankbarkeit den Weg an, der sich uns nun für die weitere Zukunft offenbaren wird.

Es kann und muss jetzt mehr und mehr Raum für unsere eigenen Handlungen bleiben und für unser eigenes innere Erleben. Es wird Zeit, dass eigene Pfade beschritten werden. Die Richtung ist bereits durch den Wandel der Zeit vorgegeben, doch den eigenen Weg müssen wir selber gehen!

Durch Hingabe und Akzeptanz können wir unsere wahre Größe erreichen!

Alles was du wissen musst, trägst du längst in dir. Ein spiritueller Weg sollte jedoch frei von eigenen Bedürfnissen sein, frei von jeglichem Ego und frei von Unselbständigkeit. Dieses Wissen ist tief in dir, denn es wurde dir von Generation zu Generation weitervererbt – es ist alles da!

Du besitzt so viel mehr Macht, dein Leben zum Guten und immer Besseren im Wandel der Zeit zu wenden, als du es dir je hast träumen lassen.

Abrakadabra – Kreative Wunscherfüllung >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Durch die heutige Tagesenergie können wir unsere eigene Spiritualität hinterfragen und dabei das, was uns die letzte Zeit an Erfahrungen gebracht hat, reflektieren. Spüre, ob du im Einklang mit deiner Seele bist! Findest du noch immer Teile in dir, die du ablehnst, so söhne dich mit ihnen aus.

Lasse sie gehen oder nimm sie an. Tue was sich richtig anfühlt. Lausche tief in dein Inneres hinein. Sei dabei ganz leise und achte darauf, dass du nicht abgelenkt wirst. Du musst manchmal ein wenig warten, bis du deine Seele flüstern hörst, aber sie wird zu dir sprechen.

Deine Seele wird dir die Antworten geben, nach denen du suchst!

Manchmal sind die Antworten jedoch nicht das was du hören willst, aber genau dann solltest du noch tiefer in dir forschen, warum das so ist. Warum du eine andere Antwort erhofft hast und ob es nicht tief in deinem Inneren noch nicht aufgelöste Blockaden gibt.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, zeigt Gabrielle Bernstein in einfachen Verhaltensübungen, die wir jeden Tag praktizieren können. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift sie dabei auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute im Wandel der Zeit besser versteht.

Du bist dein Guru >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

