Mondkraft heute 6. September 2025 – Mondpause – Vollmondphase – Uranus rückläufig

Die Mondkraft heute erschwert durch die Mondpause zum Mond in Fische den Start ins Wochenende. Die beginnende Vollmondphase weist auf einen ganz besonderen Vollmond in den Fischen hin. Uranus rückläufig wirft alles über den Haufen und löst so manches Chaos aus. Halten wir an wichtigen Dingen fest! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.56 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Mondpause – Uranus rückläufig – Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wirklich reich ist derjenige, der mehr Träume hat, als die Realität zerstören kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause – Vollmondphase

Die Mondpause, die bereits gestern Nacht um 23.50 Uhr begonnen hat und mit dem Mond in den Fischen um 17.56 Uhr endet, lässt uns müde und antriebslos in den Tag starten. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation, um etwas vorwärtszubringen und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint zu stagnieren.

Wenig geeignet ist die energielose Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche, auch körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vorerst vermieden werden. Das soziale Leben gerät ebenfalls aus den Fugen, denn die Mondpause macht missmutig und schlecht gelaunt – hier kommen wahrlich schlechte Schwingungen ans Licht.

.

.

Nach der Mondpause treten wir in die Vollmondphase zum außergewöhnlichen Vollmond in den Fischen ein, der morgen um 20.15 Uhr als Blutmond von einer Mondfinsternis begleitet wird. Der seelentiefe Mond in den Fischen sorgt in dieser Vollmondphase für unser spirituelles Erwachen. Wir sind sehr empfänglich für feine Schwingungen und haben einen Hang zum Übersinnlichen.

Stillen wir unsere Sehnsucht nach Spiritualität und lösen wir das Vordergründige auf, um die Zusammenhänge zu entdecken, die hinter den Dingen stehen. Nutzen wir die Vollmondphase aber auch, um uns Gedanken zu machen, welche Themen wir beim Vollmond in den Fischen der Auflösung übergeben wollen.

Nutzen wir die transzendente Erfahrung, um ein gutes inneres Gefühl zu bekommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Uranus rückläufig

Uranus wird heute in den Zwillingen rückläufig und beendet diese Rückläufigkeit erst wieder am 4. Februar 2026. Uranus gilt als Planet der Überraschungen und des Neuen und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass seine Rückläufigkeit problematisch sein kann. Wir neigen dazu, überstürzt zu handeln, Chaos zu schaffen und falschen Zielen nachzujagen. Oft erkennen wir Irrwege erst später und wünschten uns dann, wir wären vorsichtiger gewesen.

Wir neigen aber auch dazu, unser Leben etwas zu entschleunigen und weniger Wagnisse einzugehen. Statt uns in neue Abenteuer und Herausforderungen zu stürzen, sollten wir uns jetzt die Zeit nehmen, um unsere Lehren aus den vergangenen Monaten zu ziehen und Innenschau zu betreiben. Die Risikobereitschaft sinkt mit der Uranus Rückläufigkeit, stattdessen verlassen wir uns gern auf Altbewährtes.

Der rückläufiger Uranus ist zugleich aber auch eine wichtige und hilfreiche Phase, denn es werden uns Probleme vor Augen geführt, die wir vorher nicht sehen konnten oder wollten. Auf recht rabiate Weise zeigt uns Uranus während seiner Rückläufigkeit, wenn wir auf dem falschen Weg sind, und zwingt uns, scheinbare Selbstverständlichkeiten im Leben zu überdenken, wobei wir jedoch auch erkennen werden, dass es Alternativen gibt.

Angelegenheiten aus der Vergangenheit werden ebenfalls wieder aktuell und erfahren vielleicht eine zweite Chance. Sollten wir gerade in einer Sackgasse stecken, dann hilft ein rückläufiger Uranus, dies zu erkennen. Sinnvolle Veränderungen können so ihren Anfang nehmen. Falls wir uns dagegen jedoch sperren, können wir immer noch nachbessern, wenn Uranus wieder direktläufig wird.

Uranus sorgt mit seiner Rückläufigkeit für eine anstrengende Zeit, die einige Tücken bereithält, aber auch wertvolle Chancen mit sich bringen kann. Wichtig ist nur, diese auch zu erkennen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit.

Heilen mit der Kraft der Seele >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns so akzeptieren, wie wir nun einmal sind, kann uns auch unser Umfeld annehmen und entsprechend schätzen – als den ausgeglichenen und glücklichen Menschen, der wir in Wahrheit sind.

.

Was ist meine Berufung? Wie kann ich das verwirklichen, was ich schon lange in mir erahne? Finde Mut und Lust, den eigenen Weg zu gehen.

Folge dem Ruf deiner Seele >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>>

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

