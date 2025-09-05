Mondkraft heute 5. September 2025 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute lässt durch konfliktbeladene Spannungsaspekte die luftig-leichten Energien vom Mond im Wassermann nicht zum Zug kommen. Mars und Jupiter sorgen für ein erhöhtes Streitpotential und lassen schnell an die Grenzen des Machbaren stoßen. Liebesplanet Venus löst gravierende Konflikte aus. Hüten wir uns vor Übertreibungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in Zwillinge – Mars Quadrat Jupiter – Mond Opposition Venus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit einem strahlenden Lächeln, ein paar aufmunternden, netten Worten oder einer spontanen Umarmung können wir andere aus ihrem Tief rausholen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Zudem wird ein unbändiger Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit verstärkt spürbar, dem wir mit allen Mitteln nachgeben wollen.

Wir können die heutige Mondendenergie trotz der zunehmenden Negativität jedoch dazu nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, wozu auch das Beenden von Beziehungen gehört, denn mit Veränderungen können wir durch den Wassermann-Einfluss viel gelöster umgehen und es gelingt, leichter loszulassen – vorausgesetzt wir gehen nicht mit der Brechstange an die Dinge ran.

Tagesbestimmend wird heute ein Quadrat zwischen Mars und Jupiter sein, das uns schnell an die Grenzen des Machbaren führen wird, da wir bei allem was wir tun zur Selbstüberschätzung neigen. Wir versuchen auch unseren Willen um jeden Preis durchzusetzen, um Ziele zu erreichen. Dabei scheinen wir über Gefahren kaum nachzudenken und schreiten einfach auf Dinge los, was jedoch mit einer gewissen Unfallgefahr einhergeht.

Durch das Mars Jupiter Quadrat gelingt es uns nicht, einfach still zu sitzen, denn wir verspüren den starken Drang etwas zu tun. Sollte dabei jedoch etwas schiefgehen, dann können wir ziemlich schnell an die Decke gehen.

Generell wirken wir unbeherrscht und übertreiben ganz gerne in dem was wir tun oder wie wir reagieren. Wir sind zudem auf Krawall gebürstet, so dass es uns regelrecht Freude macht, einen Streit vom Zaun zu brechen.

Vermeiden wir die großen Konflikte, da sonst unüberwindbare Differenzen zu Trennungen führen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Da Liebesplanet Venus in Opposition zum Mond im Wassermann steht, zeigen wir uns sehr instabil in unseren Emotionen. Wegen jeder Kleinigkeit gehen wir direkt an die Decke und regen uns über völlig belanglose Dinge auf. Damit provozieren wir regelrecht Auseinandersetzungen und tragen zu einer disharmonischen Stimmung bei, die den Familienfrieden gewaltig stört.

Die Opposition gehört allgemein zu den kritischen Aspekten, die immer mit großen inneren Spannungen, Fehlverhalten und Fehltritten wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einhergeht. Aber sie können letztlich auch das „Salz in der Suppe“ sein.

Die Reibungen, die eine Oppositionsstellung in unserem Leben auslöst, macht uns kreativ und ist ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den heutigen Herausforderungen zu stellen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

