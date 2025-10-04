Tagesenergie heute 4. Oktober 2025 – Schwingungsenergie

Die Tagesenergie heute hat eine hohe Schwingungsfrequenz, die dazu ermuntert, die eigene Schwingung anzuheben. Alles, was niedrig schwingt, wird transformiert. Fokussieren wir uns auf unser Seelenlicht!

Die energetische Schwingung ist heute sehr hoch und die energetischen Einflüsse intensiv. Diese tragen auch uns in unserem Dasein und ermöglichen somit einen leichteren Zugang „zur anderen Seite“, zur eigenen Tiefe und zu den Themen der Seele. Es stehen uns starke Schwingungsenergien zur Verfügung, um in die Tiefe unseres Seins hinabzusteigen, damit wir alle tiefsitzenden Wunden und Verletzungen erlösen können.

Die Tagesenergie heute ermöglicht es uns, dass wir sehr bewusst an uns selbst arbeiten können, da wir leichter eine Verbindung zu unserem Innersten, unserer Seele aufbauen können. Das kann auch sehr herausfordernd sein, da wir mit uns selbst konfrontiert werden, mit all unseren Schatten und Fehlern. Wir sind aufgefordert einen Prozess zu durchlaufen, damit sich etwas verändern und etwas Neues in unser Leben treten kann.

Nutzen wir die Schwingungsenergien der Tagesenergie heute um Altes loszulassen und Heilung zu erfahren, indem wir uns auf unser Seelenlicht fokussieren.

In jedem Fall sollten wir der hohen universellen Schwingung mit Achtsamkeit begegnen, um dem Ruf der Seele folgen zu können. Hören wir auf die innere Stimme, um zu erkennen, was uns gut tut oder auch nicht!

Tagein, tagaus lauert uns eine Vielzahl von Belastungen wie Überforderung, Stress oder Selbstzweifel auf. Nicht nur körperlich fühlen wir uns dann ausgelaugt, auch unsere Seele leidet.

Mit Seelenschützer können wir wieder Licht tanken und Erholung finden. So lassen sich dunkle Wolken im Handumdrehen vertreiben!

.



Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die energetische Schwingung der Tagesenergie heute lässt uns voller Tatendrang nach Veränderungen streben. Halten wir Innenschau und fragen wir uns: Bin ich glücklich und zufrieden mit mir, meinem Leben, meinem Job, meiner Partnerschaft? Bin ich noch auf dem richtigen Kurs, oder ist eine Korrektur notwendig?

Diese Fragen beschäftigen uns sicherlich immer von Zeit zu Zeit, aber wir können oft keine Antwort oder zufriedenstellende Lösung finden. Die Tagesenergie heute eignet sich besonders gut, unserer Seele zu lauschen, herauszufinden was sie benötigt, wie oder was wir im Leben ändern könnten und ob wir im Einklang mit unserer Bestimmung sind.

Geben wir den nötigen Veränderungen die Zeit zur Entfaltung und räumen mit alten Verhaltensmustern auf!

Sensible Menschen nehmen diese außergewöhnlichen Kräfte der Tagesenergie heute mental besonders wahr. Schaue genau hin was dich triggert, und transformiere deine nicht mehr dienlichen Herausforderungen. Es werden dir durch diese starken Energien auch Personen und Situationen, sowie deine interessanten Themen deutlicher gespiegelt.

Lass dich von den starken Schwingungsenergien leiten und verbinde dich mit der kosmischen Lichtenergie! Durch das Verständnis dieser Energie öffnen sich für dich neue Tore und neue Wege in die Zukunft, die du selbst positiv beeinflussen kannst.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

.

