Wir suchen Orientierung immer da, wo wir Sicherheiten vermuten.

Die wenigsten wagen sich dorthin, wo das Terrain uneben wird, wo es keine Wegweiser mehr gibt und keine ausgeschilderten Abfahrten.

Wer bildet sich nicht ein, die Realität zu sehen und die Wahrheit zu kennen? Wer sieht die Welt nicht durch die Filter von Vorstellungen, die die Wirklichkeit verzerren?

Zeit, sich über Illusionen Gedanken zu machen und sich darauf vorzubereiten, die Schleier beiseitezuschieben.

Zeiten des Wandels fordern dazu auf, Illusionen zu erkennen und sich auch auf Unsicheres einzulassen.

.

Erkenne die tieferen Wahrheiten, die dich im Alltag umgeben, statt dich oberflächlichen Illusionen hinzugeben. Indem du deine Sensitivität bewusst integrierst, ebnest du dir den Weg in ein erfüllteres, zufriedeneres Leben. Du kommst zurück zu dir und zu dem, was wirklich zählt! Hier weiter.

Ende der Vorstellung

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Wenn wir jetzt ein weißes Blatt Papier vor uns hätten und die Welt neu erfinden könnten: Wie würde sie sein? Nach welchen Regeln würde sie funktionieren? Welche Ordnung, welche Gesetze gäbe es? Was für Lebewesen würden wir erschaffen?

Würde es Menschen geben? Uns? Würden wir teilhaben wollen an dem, was wir erschaffen? Oder würden wir die Welt als stille Beobachter von oben betrachten und ab und zu ein paar Blitze vom Himmel schleudern, wenn uns das Treiben zu bunt wird?

Wie sähe das Spiel aus, das wir erfinden würden? Was für Herausforderungen gäbe es, damit es Spaß macht und nicht langweilig wird? Vielleicht würden wir auf die Idee kommen, Gegensätzlichkeiten zu erschaffen, die sich gegenseitig anziehen oder abstoßen, Kräfte, die den Evolutionsprozess vorantreiben, den Weitergang des Spiels.

Vielleicht würden wir sie oben und unten nennen, Licht und Dunkel, Himmel und Erde. Und vielleicht würden wir eine Energie erschaffen, aus der heraus sich immer neues Leben bilden würde, etwas, das aus Altem Neues entstehen lässt und das uns überrascht. Schon wäre es geschehen.

Nicht nur würden Schmetterlinge durch die Luft schaukeln, Blätter im Wind wehen und Blüten sich der Sonne entgegenstrecken wie in einem Stillleben; Schmetterlinge würden sich aus engen Kokons quälen, Blätter würden fallen und Blumen verblühen.

.

Karten auf der Hand

Damit ein Spiel funktioniert, braucht es Regeln, damit es weitergeht, Reibungen, und damit es Spaß macht, Herausforderungen. Bräuchte es also im Grunde genommen nicht genau das, was wir jetzt haben?

Ist die Erde nicht eigentlich ein fantastischer Ort, um Dinge zu erleben und Erfahrungen zu machen? Könnten wir unsere Zeit nicht viel besser verbringen als mit Klagen und Beschwerden, die vor allem uns selbst das Leben schwer machen?

Was machen wir mit den Karten, die wir auf der Hand haben? Würden wir das Leben mit einem großen Knall beginnen und enden lassen, oder würde uns etwas Besseres einfallen? Würden wir Menschen erfinden, die eine Fehlkonstruktion sind, und einen Konkurrenzkampf, in dem stets der Stärkere gewinnt?

Würden wir Feindbilder erschaffen, die die Menschen nicht nur in Angst und Schrecken, sondern auch in ständige Kampfbereitschaft versetzen? Was wäre, wenn diese Geschichten nicht wahr wären, wenn es nicht auf der einen Seite die Guten und auf der anderen die Bösen gäbe und irgendwo da oben Herrscher, die wir Gott, König oder die Eliten nennen?

Wenn wir uns nicht einbilden würden, das Leben sei ungerecht, weil es sich nach Gesetzen entwickelt, die wir nicht verstehen oder nicht respektieren? Wenn wir nicht gegen Krankheiten, Unfälle, Trennungen, Verluste und Konflikte ankämpfen würden, sondern uns fragen, was das Erlebte mit uns zu tun hat?

Die große Enttäuschung

Realität ist etwas für Leute, die sich nichts Besseres vorstellen können, heißt es in der Zeichentrickserie „The Simpsons“.

Also versuche ich, so viel es geht, selbst zu machen. Einerseits soll mein Leben möglichst schön sein. Andererseits möchte ich nicht in einer Scheinwelt leben, in einer virtuellen Realität, einem künstlichen Paradies. Ich will nicht um einen Platz im Bunker kämpfen, während draußen die Welt untergeht.

Ich will mitten drin sein im Leben. So suche ich nach einer Wirklichkeit, in der ich wirken kann. Dabei möchte ich mir keine Geschichten erzählen, in denen ich möglichst gut wegkomme.

Ich will aus dem Vollen schöpfen und mir auch das ansehen, was mir nicht schmeichelt und mich in Sicherheit wiegt. Schließlich lebe ich in einer Zeit, die von manchen Menschen Apokalypse genannt wird, einem Übergang, bei dem die Schleier der Illusion fallen und die Wahrheit ans Licht kommt.

Ich möchte Licht in mein Dunkel bringen und mich der Ent-Täuschung stellen. Wie viele andere habe ich mich in manchem getäuscht und erkennen müssen, dass ich die Dinge eigentlich nicht verändern kann. Jeder sieht, was er sehen will. Dafür, andere warnen zu wollen, habe ich Hohn und Spott geerntet, habe mich ausgeschlossen gesehen, verurteilt, kriminalisiert.

Und auch ich stehe vor der Frage, ob denn alle Anstrengung umsonst war und es letztlich nichts gebracht hat, meine Texte in die Welt zu bringen.

.

Wir Menschen wollen im Grunde unseres Herzens alle ein und dasselbe: Ein freud­volles Leben führen! Wir wollen, dass es uns gut geht, dass wir und unsere Lieben alles im Leben haben, was unserer Meinung nach dazu gehört. Wir haben es selbst in der Hand, unser Leben freudvoll zu gestalten und diese Lebensfreude an andere weiterzugeben! Hier weiter.

.

Relative Welt

Das Schlimmste, was man einem Menschen nehmen kann, sind seine Illusionen. Etymologisch stammt der Begriff vom lateinischen Verb illudere ab: spielend hinwerfen oder ins Spiel werfen. In der psychiatrischen Fachsprache wird unter Illusion eine Sinnestäuschung verstanden.

Etwas Vorhandenes wird als etwas anderes erlebt oder für anders gehalten, als es allgemein angenommen wird. Im engeren Wortsinn versteht man unter Illusion eine verfälschte Wahrnehmung der Wirklichkeit, eine unrealistische Vorstellung, etwas, was man sich einbildet oder vormacht.

Auf der einen Seite steht die Erkenntnis, dass es der Betrachter ist, der sich seine Realität erschafft. Gemäß dem Welle-Teilchen-Dualismus nimmt der Betrachtende eben das wahr, was er wahrzunehmen sucht. Schrödingers Katze ist so lange potenziell lebendig, bis jemand die Box öffnet.

„Die“ Realität gibt es nicht. Nicht in unserem Auge entstehen die Bilder, die wir sehen, sondern entsprechend den Interpretationen unseres Gehirns, die wiederum von unseren Gedankenmustern, Weltbildern, Gefühlen und aktuellen Befindlichkeiten abhängig sind.

Während wir uns auf der einen Seite also tatsächlich unsere Realität selbst erschaffen, sind wir auf der anderen der Gefahr ausgesetzt, es gewissermaßen zu übertreiben und uns etwas zurechtzuspinnen, was nicht wahr ist.

Auch Wahrheit ist ein dehnbarer Begriff. Gemeinhin wird er abhängig von dem gemacht, was gerade Usus ist und was von einer Mehrheit akzeptiert wird. In einer an die Relativität gebundenen Welt kann jeder seine eigene Wahrheit haben.

Daneben steht die Annahme, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Wer behauptet, sie zu besitzen, hat sie schon verloren. Denn welcher in einer relativen Welt lebende Mensch könnte ernsthaft von sich sagen, uneingeschränkte Gültigkeit und Verbindlichkeit erkennen zu können?

Welches an Bedingungen gebundene Wesen würde Bedingungslosigkeit vollständig erfassen können?

Der kleine und der große Tod

Es ist Demut geboten, das Anerkennen der eigenen Ungewissheit.

„Ich weiß es nicht“, lautet das Wort des Weisen. Ich weiß nicht, was letztlich die Wahrheit ist. Ich kann nur erahnen, dass es eine gibt, so wie ich erahnen kann, dass es eine Seele gibt, etwas, das nicht in der Materie gefangen ist und mit ihr vergeht. Ich weiß nicht, ob es einen göttlichen Funken gibt, der in jedem Menschen glimmt.

Ich kann nur erspüren, kann fühlen, dass es mehr gibt als das, was ich mit meinen fünf begrenzten Sinnen wahrnehmen kann. Mein Ego jedoch will es ganz genau wissen. Es will Sicherheiten und Garantien. Das Ego hat Angst vor Veränderung. Es will Kontrolle und Fakten.

Manche Egos etwa halten daran fest, dass trotz gegenteiliger Beweise bestimmte Impfungen gut für die Gesundheit sind, manche bilden sich ein, genau zu wissen, wo die Guten und wo die Bösen stehen. Manche klammern sich an bestimmte Sachen, weil sie sich Nutzen davon versprechen, und manche meinen genau zu wissen, was nach ihrem Tod mit ihnen passiert.

Wohl jeder kennt die Empörung und die Abwehr, die hochkommen, wenn an bestimmten Vorstellungen gerüttelt wird. Enttäuschungen tun weh.

Wer erkennt, dass er einem Irrglauben aufgesessen ist, stirbt einen kleinen Tod. Tatsächlich ziehen es nicht wenige Menschen vor, zu sterben, als ihre Illusionen loszulassen. Und manch einer glaubt, dass es endlich dann, wenn wir einmal tot sind, mit den Illusionen vorbei ist.

Doch wissen wir das? Wer von uns könnte behaupten, Gewissheit über die Mysterien des Lebens erlangt zu haben? Wer hat die Kontrolle abgegeben und mit ihr die Angst vor dem Ungewissen? Komme, was wolle. Dein Wille geschehe. Inch Allah. Let God do. Und wenn es gar keinen Gott gäbe?

Wenn auch der Glaube an ihn eine Illusion ist? Wenn es überhaupt nichts gäbe, woran wir uns festhalten können? Wenn, wie manche behaupten, wir uns selbst vor dem Licht hüten sollten, das am Ende des Tunnels auf uns wartet? Wenn jede Vorstellung von Gewissheit eine Illusion wäre?

.

Vom Wahrnehmen zur Wahrheit

Das Spannungsfeld, auf das wir uns hier einlassen, hat es in sich.

Wir können nur fragen und staunen. Es ist wie, als würde man uns dazu auffordern, es uns beim Biwakieren in der Eiger-Nordwand bequem zu machen. „Nimm wahr“, lautet die Antwort des Religionsphilosophen und spirituellen Lehrers Alan Watts.

„Sei echt“, mag ich hinzufügen. Wahrnehmen und echt sein, ehrlich sich selbst und anderen gegenüber. Aufgeschlossen und neugierig angesichts dessen, was geschieht, was auch immer es ist. Nichts anderes wollen als das, was ist.

Der Bogenschütze braucht das Ziel, auf das er sich ausrichtet. Wer Orientierung sucht, braucht eine möglichst klare Intention, eine Motivation, die ihn auf den Weg schickt. Was dann geschieht, ist ungewiss. Wir wissen nicht, was die Dinge, die wir in die Welt bringen, bewirken werden.

Wir können mitwirken an der Wirklichkeit, mitweben am großen Teppich des Lebens. Doch das Resultat sollte uns nicht kümmern. Es sollte uns gleichgültig sein. Alles ist gleich gültig. Alles hat denselben Wert.

Wer sich an das Ergebnis seines Handelns bindet, der programmiert sein Unglück vor. Vorstellungen, die nicht erfüllt werden, führen zu Frustration und schlechter Laune. Wie Groll und Verbitterung sind Erwartungen Lebensbremsen.

Sie töten nicht nur Gefühle. Sie verhindern den Lebensfluss und machen blind und stumpf für die Ereignisse, die uns durch die Filter unserer Vor-Stellungen nur noch verzerrt erreichen können.

.

Seine Träume zu verwirklichen und ein erfülltes glückliches Leben zu erschaffen, ist auch in unserer Zeit kein Problem. Die Grenzen, die uns vermeintlich auferlegt sind, können wir durch unsere Schöpferkraft außer Kraft setzen! Hier weiter.

.

Der Weg des Herzens

Klarheit erlangt, wer sich auf das Geschehen einlässt und auch die Unsicherheit willkommen heißt.

Ich habe keine Ahnung, wie das, was ich sage, tue und schreibe, aufgenommen wird. Es ist, so heißt es, der Leser, der das Buch macht. Er entscheidet darüber, wie es bei ihm ankommt. Wie die Kinder sich entwickeln, die wir in die Welt setzen, das wissen wir nicht. Wir haben keine Kontrolle darüber, was aus ihnen wird, nachdem ihnen einmal Leben geschenkt wurde.

Meine Wahrheit kann anderen als Lüge erscheinen. Ein Wort der Liebe kann beim anderen wie eine Ohrfeige landen. Ich kann nichts dagegen tun. Wer sich in den Kopf gesetzt hat, dass ein anderer ihm etwas Böses will, kann seine Ansicht darüber nur selbst verändern. Das bedeutet nicht, dass wir alle ohnmächtig sind. Nur nicht für das verantwortlich, wie andere die Dinge sehen.

So können wir uns hundertprozentig um uns kümmern. Woran andere sich orientieren, das wird gleichgültig. Ich weiß nur, woran ich mich orientiere: daran, wo die Freude ist. Da, wo das Herz aufgeht, da geht es für mich lang. Egal, was andere sagen. Egal, mit welchen Fakten sie kommen.

Dort, wo das Herz offen ist, da führt er entlang, der Weg jenseits der Illusionen. Aber das kann jeder sehen, wie er will.

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Liebe spendet nicht nur Mitgefühl und Kraft, sondern ist zugleich ein starkes, dynamisches und praktisches Mittel spirituellen Erwachens. Ein reifes Herz kann versteckte Blockaden überwinden, wir können unser Herz besänftigen und zugleich stärken, aber können auch von den schmerzvollsten Erfahrungen unseres Herzens lernen. Die Macht der Liebe kann man ganz praktisch in jeden Augenblick seines Alltags integrieren! Hier weiter.

Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus! Wäre es doch nur so einfach Trotz aller guten Vorsätze lässt man sich doch wieder unterkriegen, leidet unter Stress, negativen Gedanken und den immer gleichen Selbst-Sabotagemustern. Doch es geht auch anders! Hier weiter.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Ob in der Liebe, bei Verlusten oder Versagen bis hin zum Tod: Nur wenn wir anerkennen, dass das Leben schwierig, oft unfair und manchmal schmerzhaft ist, können wir verstehen und versuchen, unser volles Potenzial zu entfalten. Schwere Zeiten formen starke Menschen! Hier weiter.

Bei vielen von uns befindet sich die DNA noch im Schlafmodus. Aber wenn die Lichtstränge angeregt werden, kann der Mensch sein volles Potenzial aus den feinstofflichen Bereichen entfalten – diese eigens dafür erschaffenen Klänge sollen dabei helfen. Die Aktivierung erkennen Sie daran, dass Sie sich lichtvoller, freier, weiter, klarer, heller, wacher und bewusster fühlen, jünger und frischer aussehen, neue Kräfte entwickeln und Ihr inneres Genie entfesseln – Hier weiter.

Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf an den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Das Manifest für dein Leben! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Die Grundlage unserer Gesundheit ist das biochemische Gleichgewicht. Schamanen nennen es Matrix. Diese energetisch-biologische Matrix bestimmt, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Vadim Tschenze stellt eine Fülle von Rezepten, Übungen und energiemedizinischen Methoden zur Selbstbehandlung vor etwa Tipps zur Stärkung der Aura oder Atemübungen, mit denen Blockaden in Körper, Geist und Seele gelöst werden können – Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden! Hier weiter.

In jedem Menschen steckt sowohl der Suchende als auch der bereits Erleuchtete. Im bewussten Zusammenspiel dieser beiden Pole wird es möglich, das volle innere Potenzial in sich zu entfalten. Werde zum Meister des eigenen Lebens! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Obwohl jeder Mensch das Beste aus seinem Leben machen will, verharren zu viele im Stillstand und trauen sich nicht, sich auch mal ehrgeizigere Ziele zu setzen aus Angst, Unwissenheit, fehlender Motivation oder zu wenig Selbstvertrauen. Was bleibt, ist ein permanentes Gefühl der Unzufriedenheit. Wie man alle seine Ziele erreichen kann… erfährst du hier >>>.

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen bestrebt sind, spirituelles und aktives Leben zu verbinden. Die Zen-Praxis kann unser ganzes Leben verändern und den Weg zu kristallklarem Bewusstsein ebnen – Hier weiter.

Die Herausforderungen, das tägliche Leben zu meistern, werden zunehmend anspruchsvoller. Wie kann es gelingen, zwischen Familie, Schule, Beruf und Haushalt ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen und gesund zu bleiben? Mit diesem Reiseführer durch den Alltag steigern wir unsere Lebensqualität für Körper, Geist und Seele – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Die indianische Chakra-Meditation hat eine heilende Wirkung auf den Menschen. Sie fördert unsere Gesundheit, löst unsere inneren Blockaden und verhilft uns zu mehr Energie und Lebensfreude – Hier weiter.

Du bist unzufrieden in deiner momentanen Lebenssituation? Dir fehlt die Motivation, der Mut oder das Durchhaltevermögen für eine Veränderung, die dir ein leichteres und glücklicheres Leben verspricht. Konkrete Hilfsimpulse schenken dir die Orientierung, nach der du schon so lange suchst! Erkenne jetzt die Möglichkeiten für ein besseres und glücklicheres Leben! Hier weiter.

Wer kennt es nicht: Stressige Phasen, in denen man einfach nicht abschalten kann, innere Unruhe oder Gereiztheit bis hin zu Verspannungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Symptomen. Das Anspannungskarussell dreht sich immer schneller und irgendwann wünscht man sich nichts mehr als einen Stoppschalter, um einfach aussteigen zu können. Die gute Nachricht: Einen solchen Knopf gibt es – Hier weiter.

Diese Klangschale hat eine große Schwingungswirkung. Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen – Hier weiter.

Gesundheitsguru Anthony William hat unser Verständnis von Ernährung und Heilung entscheidend revolutioniert. Dank seiner einzigartigen Gabe durchdringt er wie kein anderer die wahren Ursachen chronischer Leiden. Sein bahnbrechendes Detox-Movement verhilft zu umfassender Gesundheit – Hier weiter.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Mit Kreisarbeit, Energieaufstellung und Chakren-Harmonisierung werden Fremdenergien entfernt, Blockaden beseitigt sowie die energetische Wahrnehmung feinjustiert. Ein umfassendes Wohlgefühl kann somit in das Körper-Geist-Seele-System einziehen – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Blog per E-Mail abonnieren