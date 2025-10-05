Mondkraft heute 5. Oktober 2025 – Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond in Fische neue Seelenenergie. Sonne und Jupiter sorgen für kraftvolle und glückbringende Situationen, die es zu nutzen gilt. Karmaplanet Saturn beeinflusst auf intensive Weise das Seelenleben. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Sonne Trigon Jupiter – Mond Konjunktion Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Fische-Mond macht fantasievoll, aber auch etwas weltfremd. Verlieren wir die Realität nicht aus den Augen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Der Mond in Fische schenkt durch seine spirituelle Kraft mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen.

Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen. Alles was uns bis jetzt noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verwandeln und heilen.

Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

.

.

Durch die wundervollen Einflüsse von Sonne und Jupiter, die sich vom frühen Morgen an zu einem harmonischen Trigon verbinden, werden uns viele Dinge leicht von der Hand gehen, denn wir schöpfen neuen Mut und Zuversicht. Wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, zeigt sich nun auch endlich das Licht am Ende des Tunnels.

Die Hoffnung auf ein neues Leben erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Die glückhafte, trigonale Verbindung zwischen Sonne und Jupiter wird sich auf alle Lebensbereiche ausweiten. Erfolg, Glück, Anerkennung, gute Gesundheit und Wohlbefinden, das alles und noch viel mehr kann sich einstellen, wenn wir die kosmischen Schwingungen aufnehmen und zu nutzen wissen.

Jetzt können wir neue Wege wählen und sie auch gehen, denn das kraftvolle und glückbringende Sonne-Jupiter-Trigon lässt uns in wichtigen Angelegenheiten die Initiative ergreifen. Wir tun instinktiv das Richtige und sind zur rechten Zeit am perfekten Ort.

Die astrologischen Prinzipien sind ja relativ einfach zu verstehen, aber die Kombinationsgabe erfordert dennoch viel Talent, Einfühlungsvermögen und Intuition. Jeder der diese Prinzipien verstanden und in sich aufgenommen hat, wird selbst sein bester Ratgeber sein.

Bewegen wir uns in dieser Wandlungsphase mutig nach vorne!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Durch eine Mond-Saturn-Spannung sind wir am Abend innerlich sehr aufgewühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Wir sollten uns fragen, was uns genau stört und dann das Problem in Ruhe analysieren. Es könnte ansonsten eine unerwartete Melancholie entstehen.

Wir können durch den Saturneinfluss auch von Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifel geplagt werden, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den kraftvollen Energien der Sonne-Jupiter-Verbindung völlig im Wege steht.

Sorgen wir dafür, dass unsere negativen Gedanken nicht überhand nehmen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

