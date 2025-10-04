Mondkraft heute 4. Oktober 2025 – Mond in den Fischen – Tag des Saturn

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen am Tag des Saturn führt in die Tiefe der Seele. Die Auflösungskraft von Herrscherplanet Neptun ermöglicht die Verarbeitung der Vergangenheit. Hören wir auf die innere Stimme! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Tag des Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht verrückt machen, wenn andere stressen. Setzen wir Grenzen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen am Tag des Saturn

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.

Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.

Fische-Zeichenherrscher Neptun kann jedoch für ein emotionales Chaos sorgen und uns der nötigen Seelenruhe berauben. Wir haben nämlich den Hang dazu, uns von den Emotionen um uns herum anstecken zu lassen, da wir durch den sensiblen Mond in den Fischen alles wie einen Schwamm in uns aufsaugen.

Neptun unterstützt uns aber auch bei der Auflösung von allem Alten. Ohne diesen Auflösungsprozess wäre kein Wille und keine Motivation vorhanden, sich auf die unbequeme, anstrengende Suche nach Aufklärung und Wahrheit zu begeben.

Versuchen wir, unseren Seelenfrieden zu bewahren und nutzen die Mondkraft heute zur Heilung von Körper und Geist!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Der Mond in den Fischen bringt intensive Emotionen mit sich und wird uns wieder an den wahren Kern unserer Gefühle bringen, denn unser Herzensweg wird sich mit aller Kraft zeigen und über unser Herz mitteilen. Wir müssen nur den Mut haben, uns zu öffnen, damit die Herzenergie fließen kann, damit wir zu einer inneren Heilung und zu Seelenfrieden gelangen.

Durch Herrscherplanet Neptun werden die kosmischen Grenzen auflöst, wodurch auch falsche Vorstellungen, geistige Begrenzungen und Illusionen aufgeweicht werden. Es wird zudem so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt. Uns sollte allerdings bewusst werden, dass einige Dinge nicht so sind wie sie scheinen.

Achten wir heute darauf, bei allem was wir tun, genau hinzuschauen, denn in vielen Lebensbereichen unterliegen wir der Illusion!

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns so akzeptieren, wie wir nun einmal sind, kann uns auch unser Umfeld annehmen und entsprechend schätzen – als den ausgeglichenen und glücklichen Menschen, der wir in Wahrheit sind.

Was ist meine Berufung? Wie kann ich das verwirklichen, was ich schon lange in mir erahne? Finde Mut und Lust, den eigenen Weg zu gehen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.