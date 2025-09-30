Tagesenergie heute 30. September 2025 – Heile dein inneres Kind

Die Tagesenergie heute lädt dazu ein, dem inneren Kind die nötige Liebe entgegenzubringen. Ein gesundes und waches inneres Kind ist der Hüter der kreativen Schätze. Geben wir dem inneren Kind all unsere Liebe, damit wir es heilen können!

Jeder von uns trägt sein inneres Kind in sich, und bei jedem von uns wurde das innere Kind einst zutiefst verwundet. Um den Schmerz zu vermeiden, haben wir dieses innere Kind ignoriert – aber natürlich verlässt es uns nie.

Unser inneres Kind lebt in unserem Unterbewusstsein und beeinflusst unsere Entscheidungen, unser Verhalten, wie wir auf Herausforderungen reagieren und wie wir unser Leben leben.

Das innere Kind ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben!

Regelmäßiges Meditieren ist ein wunderbares Mittel, um deinem inneren Kind wieder zu begegnen. Heile und umarme es. Befreie dich von Blockaden und alten Glaubenssätzen. Beim Meditieren wirst du nach und nach deinem inneren Kind immer näher kommen – je nachdem, welche Beziehung du aktuell zu ihm hast.

Vielleicht kannst du es anfangs auch nur in Form einer Gestalt wahrnehmen. Oder du spürst, dass es da ist. Öffne dich für die Begegnung mit dem inneren Kind, locke es sanft aus der Reserve, indem du beispielsweise nach ihm rufst – wie bei einem kleinen Kind, das gerade verstecken spielt. Sei geduldig. Und freue dich auf den Moment, in dem ihr euch dann begegnet.

Diese Meditationen unterstützen dich darin, dein eigenes Selbst zu befreien und in einen liebevollen Kontakt zu deinem Inneren Kind zu treten, um diesem all das zu geben, was es braucht. Dann steht einem Leben voller Kraft, Freude und Zuversicht nichts mehr im Weg.

. Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Es bedarf eines heilen inneren Kindes, das die Pforte des Herzens weit öffnet. Dabei muss es sich jedoch sicher und geliebt fühlt. Aus dieser Kraft entspringt dann eine liebende Leichtigkeit, die sich mühelos ihren kreativen Ausdruck sucht. Es ist die unschuldige Freude am puren Sein, die ganz selbstverständlich in Erscheinung tritt. Das Glück lächelt denjenigen zu, die es mit Humor und Lebensfreude zu sich einladen.

Wie jedes Kind dieser Welt, benötigt auch unser inneres Kind Zuwendung, Liebe, Fürsorge, Schutz und Trost. Manchmal versucht es verzweifelt, sich zu melden. In solchen Momenten fühlen wir uns oft einsam, hilflos, traurig und manchmal auch verzweifelt.

Nimm dir Zeit, dein inneres Kind, dein inneres Selbst und dich selbst zu umarmen, zu beschützen, zu trösten und zu lieben! Du wirst merken, wieviel an Kraft und Selbstvertrauen du dadurch gewinnen wirst.

Schenke deinem inneren Kind deine ganze Liebe!

Unsicherheiten und Ängste, die uns schon als Kind geplagt haben, manifestieren sich allerdings oft im Erwachsenenalter und können zur unüberwindbaren Hürde werden. Wer also regelmäßig mit negativen Emotionen zu kämpfen hat, findet den Ursprung meist in der eigenen Kindheit.

Einmal erkannt, können wir dieses Wissen nutzen, um Unzufriedenheit in Glück zu verwandeln, Angst in Mut und Selbstzweifel in Selbstvertrauen. Wende dich mit deiner ganzen Stärke dem kleinen, verlassenen Kind in in dir zu und gib ihm die Liebe, die es braucht. Dann kannst du beginnen endlich die gewünschte Befreiung zu erleben und Ganzheit sowie Heilung zu erfahren!

Wenn wir Freundschaft mit unserem Schattenkind schließen, lässt sich das »Sonnenkind« befreien – unser lebenszugewandter, freudiger und starker Wesenskern, der glückliche Beziehungen und ein Leben in Fülle erst möglich macht.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

