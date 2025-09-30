Mondkraft heute 30. September 2025 – Halbmond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Steinbock für einen schwierigen Tag. Missverständnisse und Spannungen belasten alle Lebensbereiche. Uranus im Stier kann die negativen Mondenergien wieder auflösen und weist auf einen neuen Weg hin. Vermeiden wir alle Konfliktsituationen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Halbmond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Trigon Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Das Glück wohnt nicht im Besitz und nicht im Geld, das Glücksgefühl ist in der Seele zuhause.“ (Demokrit)

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Steinbock

Viele von uns werden das Gefühl haben, mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein, denn der Halbmond-Einfluss erschwert den Start in den Tag. Die Mondkraft heute macht durch den Halbmond im Steinbock ein Miteinander nicht gerade einfach. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond im Steinbock keine Seltenheit.

Die Halbmond-Mondphase sorgt auch für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können. Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond im Steinbock hat allerdings nicht nur negative Energie im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte – vor allem, um uns von negativer Energie zu befreien und unbelastet in die nächste Mondphase zu starten.

Der Halbmond-Einfluss lässt uns aber auch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die bei der Mondkraft heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Vermeiden wir alles, was zu einem Konflikt führen könnte!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock

Ein besonders harmonischer Mondaspekt nimmt dem störenden Halbmond im Steinbock am späten Nachmittag seine negative Energie, denn Erneuerungsplanet Uranus sorgt durch ein Trigon mit dem Steinbock-Mond dafür, dass wir voller Freude neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Der Uranus-Einfluss bringt somit positive Veränderungen mit sich. Wir sind zielstrebig und einfallsreich und haben dabei auch eine glückliche Hand bei allen Unternehmungen. Wir können gänzlich neue Wege gehen und zeigen Offenheit für alle Chancen, die sich uns nun bieten werden – wir müssen nur zupacken!

Wir sind also dazu aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen. Viele von uns werden dabei vor wichtige Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock jedoch immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen, denn das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir auch der Auflösung übergeben müssen.

Streben wir nach allem, was unserem Leben neue Freiräume und neue Aussichten verspricht!

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Kupfer ist essenziell für unseren Körper und unterstützt den Eisenstoffwechsel, die Energieproduktion der Zellen, die Regeneration von Knorpel und Sehnen sowie das Immunsystem. Das kolloidale Kupfer reinigt die Adern und Venen, wirkt als Antioxidans und fördert die Geschmackswahrnehmung. Kolloidales Kupfer ist hier erhältlich >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Camu–Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus und besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat sogar 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola und ist ein echter Booster für das Immunsystem! Bio Camu–Camu >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

. Die Seele ist das Zentrum deiner Lebenskraft. Ist sie heil, fühlst du dich vital und vollständig. Doch schmerzhafte oder traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit können Seelenanteile abspalten und dir wertvolle Energie rauben. Das zeigt sich in mentalen Blockaden, anhaltender Müdigkeit, Depressionen oder chronischen Krankheiten. Hole dir deine Energie zurück, und lasse deine Seele wieder ganz werden! Schamanische Seelenmedizin >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>>

Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut.

Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen.

Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus!

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.