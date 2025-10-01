Mondkraft heute 1. Oktober 2025 – Steinbock-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt durch die Quadratstellung von Merkur und Jupiter für massive Spannungen. Pluto und Neptun wirken positiv auf die kraftlose Zeit der Mondpause ein. Geben wir keine Geheimnisse preis! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.53 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Merkur Quadrat Jupiter – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Neptun – Mondpause zum Mond im Wassermann.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gut möglich, dass der eine oder andere während der Mondpause ein wenig mürrisch oder ungemütlich ist. Lassen wir uns davon nicht weiter beeindrucken!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Bevor der Steinbock-Mond in die Mondpause geht, verlangt das Quadrat zwischen Merkur und Jupiter heute unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir neigen dazu, vieles zu versprechen, aber kaum etwas davon umzusetzen. Generell sind wir zwar gebefreudig und anderen durchaus wohlgesonnen, jedoch allzu unpraktisch veranlagt.

Wir fallen mit der Tür ins Haus und die Gefahr, dass wir uns verplappern, indem wir Vertrauliches genau zum ungünstigsten Zeitpunkt ausplaudern, ist besonders hoch. Unsere Indiskretion wir allerdings nachteilige Folgen haben.

Beim Merkur Jupiter Quadrat kommt es häufig zu unpraktischen und unrealistischen Ideen. Wir sind zwar sehr ideenreich, allerdings sind unsere Vorhaben realitätsfern und praktisch nicht umsetzbar. Wir erscheinen auch äußerst unorganisiert und innerlich unausgewogen.

Allgemein hören wir uns selbst gerne reden und möchte andere belehren. Daher wirken wir eingebildet und arrogant. Um unser Umfeld zu beeindrucken, neigen wir auch dazu, hochtrabend von Dingen zu sprechen, von denen wir im Grunde gar nichts verstehen.

In unseren Ansichten sind wir zudem überaus veränderlich und wankelmütig, was ein schlechtes Urteilsvermögen und Unzuverlässigkeit zur Folge hat. Trotz allem sind wir dennoch positiv gestimmt und gehen optimistisch an unsere Pläne heran – auch wenn diese nicht mit Erfolg gekrönt sein werden.

Hüten wir uns vor allzu großen Erwartungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond in der Mondpause

Am frühen Abend (17.35 Uhr) geht der Steinbock-Mond dann in die Mondpause, wobei wir bereits kurz nach Mittag spüren werden, wie die Kraft nachzulassen droht. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns jedoch mit ausreichend Energie versorgen, damit wir trotz der Quadratstellung von Merkur und Jupiter gut durch die Mondpause kommen. Pluto schenkt uns emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause zum Mond Wassermann gut gebrauchen können.

Auch Neptun, der Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, greift wohlwollend in die Mondpause ein. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun schenkt uns Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Nutzen wir die positiven kosmischen Energien, die uns während der Mondpause begleiten werden!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock in der Mondpause

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut.

Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen.

Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus!

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

