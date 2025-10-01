Tagesenergie heute 1. Oktober 2025 – Drittes Auge aktivieren

Die Tagesenergie heute schenkt wertvolle Unterstützung zur Aktivierung des dritten Auges, damit mehr Lebensfülle und Seelenheil in den Alltag einkehren können. Vertrauen wir unserer eigenen Stärke!

Die Energiewelle der Tagesenergie heute fordert dazu auf, unser drittes Auge im Fokus zu behalten. Wir erkennen, dass wir die Lebensfülle dieser Zeitqualität nur dann verwirklichen können, wenn wir unsere machtvollen Instrumente der mentalen Ebene dazu nutzen, um das dritte Auge zu aktivieren, damit wir unsere eigene Wirklichkeit manifestieren und zu Seelenheil gelangen können.

Das dritte Auge ist ein Chakrapunkt in unserem feinstofflichem Körper, welcher sich durch seine Verbindung zur spirituellen, nicht-physischen Ebenen auszeichnet. Durch das bewusste Arbeiten mit diesem Energiezentrum entstehen gänzlich neue Wege der Wahrnehmung, der Einsicht und der Erkenntnis.

Wer anfängt, sich mit der Aktivierung des dritten Auges zu beschäftigen, wird Erfahrungen machen, die man nicht mit dem erklären kann, was man bereits kennt!

Die Aktivierung des dritten Auges ist ausschlaggebend für unsere ganzheitliche Gesundheit, denn es wirkt auf über 100 Körperprozesse ein, verbessert die Zellerneuerung und stärkt das Immunsystem. Als Organ unserer Seele führt das dritte Auge in das Einheitsbewusstsein und in die Verbundenheit mit allem Sein.

Wenn es uns gelingt, das dritte Auge zu aktivieren, ermöglicht uns dies einen direkten Zugriff auf unser Unterbewusstsein. Wir gelangen an verborgenes Wissen, das für uns außerordentlich wichtig ist und welches wir bewusst zur Lösung von Problemen und für ein besseres Leben einsetzen können.

Wenn wir wissen, wie wir uns einloggen müssen, können wir eine neue kraftvolle Energie abrufen!

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Drittes Auge aktivieren – So gelingt es

Die Aktivierung des dritten Auges gelingt nur, wenn wir alles loslassen, was uns festhältst. Das können vergangene Erfahrungen, (Denk-)Gewohnheiten, Begierden und auch Menschen sein. Alles was du festhältst, hält dich fest!

Ein offener und freier Geist, der bereit dazu ist, Neues zu entdecken und Altes loszulassen, ist äußerst wichtig für die Aktivierung des dritten Auges. Jeder hat die Fähigkeit, sich eine erweiterte Wahrnehmung anzueignen, die nicht durch die körperlichen Sinne vermittelt wird, sondern direkt in unserem Bewusstsein stattfindet.

Das Dritte Auge ist die energetische Verbindung zu Seele und Geist!

Ist das dritte Auge aktiviert und frei von Blockaden, dann öffnet sich das Tor zum Allbewusstsein und zur Erleuchtung. Das hilft uns dabei, unsere Verbundenheit mit der geistigen Welt und mit Allem-was-ist zu spüren. Wir erreichen einen Zustand tiefen Friedens, Hellsichtigkeit und manchmal auch Erleuchtung.

Es gibt eine wahre Schatzkiste an erprobten Maßnahmen, die das blockierte Organ entgiften und neu aktivieren, um unsere Lebensqualität und unsere spirituelle Entwicklung auf einen neuen Level zu bringen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

