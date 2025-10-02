Mondkraft heute 2. Oktober 2025 – Mond im Wassermann am Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag verleiht mit dem lebenslustigen Mond im Wassermann eine gewisse Dynamik und hat durch Zeichenherrscher Uranus einige Überraschungen im Gepäck. Jupiter bremst die luftig-leichte Mondenergie aus. Geben wir notwendigen Veränderungen genügend Raum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in Zwillinge – Mond Quadrat Jupiter – Mond am Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Wassermann-Energie, um alle anstehenden Entscheidungen intuitiv zu treffen – Hören wir auf unser Bauchgefühl!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann kommt die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird verstärkt spürbar.

Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes wird unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen. Die Mondkraft heute am Portaltag hilft uns auch dabei, die Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, welches wir schon lange mit uns herumschleppen.

Unser Gefühlsleben ist durch den Mond im Wassermann wieder stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die kosmischen Energien, um ein elastisches Band zu schaffen – zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber.

Uranus im Stier, der Herrscherplanet des Wassermann-Zeichens, unterstützt uns mit seinen nach Veränderung strebenden Energien, so dass wir aufgeschlossen für alle Neuerungen sind. Wir können aber auch mit glücklichen Ereignissen rechnen und sollten auf alles in unserem Umfeld achten, denn so manche Nachricht könnte durchaus zielführend sein.

Verändern wir das Feld der Unentschlossenheit in eines der Gewissheit. Treffen wir unsere Entscheidung jedoch aus dem Herzen heraus und lassen wir den Kopfmenschen einfach außer Acht. Gehen wir den Weg des Wandels, der uns durch die Mondkraft heute am Portaltag zu Veränderungen führen kann, die sich auf unsere Zukunft sehr positiv auswirken werden!

Lassen wir uns durch den Wassermann-Mond am heutigen Portaltag von der Leichtigkeit des Seins anstecken und krempeln unser Leben um!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Gegen Mittag werden die beschwingten Mondenergien jedoch von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond im Wassermann bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen nun wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation durch die Portaltag-Mondkraft allerdings gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

Befreien wir uns nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann am Portaltag

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein! Das Lebensspiel und seine Regeln >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

