PORTALTAG: Tagesenergie heute 2. Oktober 2025 – Inspiration und Auflösung

Mit der Portaltag-Tagesenergie heute wird vieles ans Licht gebracht. Inspiration für neue Wege und das Auflösen aller blockierten Energien werden uns zum Geschenk gemacht!

Die Portaltag Tagesenergie schenkt uns heute die Möglichkeit, um eine Bereinigung von Altlasten durchzuführen. Schließen wir unsere Lebensthemen ab, die uns immer noch belasten, dann werden sich diese Themen zum letzten Mal zeigen.

Wir finden zu unserer Urkraft zurück und können uns von allem alten Ballast befreien, wenn wir die starken Energien dieses Portaltages zu nutzen wissen. Wir können Platz für Neues erschaffen und alles ans Licht bringen, was erblühen und wachsen soll. Es folgt eine Zeit der Reflexion und des Loslassens von Dingen, die wir nicht brauchen.

Schicken wir alles Unerwünschte in die Dunkelheit und heißen das willkommen, was uns nun erwartet.

Die heute wirkende positive Kraft führt uns in der Zeit des Wandels zu einer Fülle von Möglichkeiten, so dass uns negative Aspekte wie Konkurrenz, Mangeldenken und Neid immer weniger beschäftigen werden.

Mit dem Mentaltraining von Kurt Tepperwein lassen sich durch die Macht der Gedanken berufliche und persönliche Ziele verwirklichen. Gestalte jeden Tag aktiv und bewusst nach deinen eigenen Vorstellungen!

Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Solltest du immer noch nicht so recht wissen, wohin dich dein Weg führen soll oder kannst du dich nicht ganz von deinen Blockaden befreien, so hilft dir die Portaltag-Tagesenergie heute und entzündet dein inneres Feuer.

Lass es lodern und aufflammen und erfreue dich an seinem Licht, das dich auf einem neuen Weg begleiten wird und die Bereinigung sowie das Loslassen vereinfacht.

Nutze die Portaltag-Energie ganz bewusst, um die irdischen Verstrickungen zu erkennen!

Lassen wir uns in die Seelentiefe führen und transformieren wir alle vergangenen Belastungen, um den Wandel der Gefühle aus der Negativität zu beschleunigen. Um jedoch die nötige Energie bewahren zu können, müssen wir auch unsere körperliche Gesundheit im Auge zu behalten.

Das Potenzial für einen jugendlichen Körper und unverwüstliche Gesundheit ist in unseren Zellen verborgen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Geist – indem wir uns als Schöpfer unserer eigenen Realität ermächtigen.

Durch Affirmationen, Glaubenssätze und Anleitungen zur Meditation wird es möglich, sich mit den inneren Organen zu verbinden, die Drüsentätigkeit zu harmonisieren und die Zellen zu reenergetisieren. Wohl nirgendwo sonst wird eine solche Fülle von leicht anwendbaren Übungen geboten, um sich mental, physisch und spirituell zu erneuern!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

