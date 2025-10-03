Mondkraft heute 3. Oktober 2025 – Wassermann-Mond – Mondpause – Schwendtag

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond im Wassermann vor der Mondpause durch Merkur, Uranus, Neptun und Mars einen aus kosmischer Sicht abwechslungsreichen Tag mit sich. Nutzen wir den Schwendtag zum Auflösen von Blockaden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in Zwillinge – Mond Quadrat Merkur – Mond Trigon Uranus – Mond Sextil Neptun – Mond Quadrat Mars – Mondpause – Schwendtag

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Konzentrieren wir uns heute auf das Wesentliche, auf unsere Essenz. Wenn wir uns jedoch energisch für eine Sache einsetzen, dann nie, ohne anderen das gleiche Recht zuzugestehen.

Mondkalender und Schwendtag-Mondkraft heute – Mond im Wassermann – Mondpause

Merkur bildet vom frühen Morgen an ein Quadrat zum Mond im Wassermann und durchzieht den Tag immer wieder mit negativen Energien. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten.

Da aber auch Erneuerer Uranus im Spiel ist, der sich mit dem Mond im Wassermann zu einem harmonischen Trigon vereint, werden wir einige Überraschungen erleben, die uns völlig neue Perspektiven eröffnen. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Wir werden am Nachmittat dann auch noch von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns zudem Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und es zeigen sich günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben.

.

.

Die explosiven Energien von Mars sorgen kurz vor der Mondpause, die um 20.15 Uhr beginnt und erst um 04:09 frühmorgens wieder endet, durch eine Quadratstellung zum Mond im Wassermann für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Irgendwie scheinen wir wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellischen Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

Kosmische Energie der Schwendtag-Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Um die Mondkraft heute optimal nutzen zu können, sollten wir auch die Schwendtag-Energien zu unseren Gunsten einsetzen. Der heutige Schwendtag wird uns dabei unterstützen, dass wir uns von all dem befreien können, was uns ausbremsen könnte.

Der Schwendtag ist auch ein Wendetag. Das Wort “schwenden” bedeutet somit “etwas umdrehen oder etwas wenden”. Altes und Unerwünschtes kann durch die Auflösungskraft des Schwendtages endgültig abgeschlossen werden.

Diese auflösenden Energien können wir durchaus in allen Lebensbereichen nutzen. Möchte man also etwas Altes los werden, verkaufen oder sich gar von seinem Partner trennen, dann unterstützt uns die Mondkraft heute durch den Schwendtag dabei.

Lassen wir alles los, was uns belastet und einschränkt!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann am Schwendtag

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die kosmischen Energien schenken aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Schwendtag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

