Tagesenergie heute 28. Mai 2026 – Seelenheil

Die Tagesenergie heute stellt die seelische Ausgeglichenheit wieder her, wenn alle unterdrückten Seelenanteile an die Oberfläche gelangen können. Vergebung führt zum Seelenheil!

„Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen“ – Platon.

Manchmal geschehen im Alltag völlig unvorhergesehen eine Kette von Ereignissen, die unsere seelische Ausgeglichenheit stören. Viele von uns haben auch Seelenanteile, die sie selbst nicht leben möchten, irgendwann einfach weggedrückt. Ohne diese ist jedoch eine seelische Ausgeglichenheit nicht möglich, denn die innere Balance wird dadurch blockiert und Heilung kann nicht geschehen.

Tauchen wir heute ein in unsere Seelentiefe, damit wir festsitzende Seelenwunden der Auflösung übergeben können! Die Tagesenergie heute hilft uns zudem dabei, innere und äußere Erkenntnisse ans Licht zu tragen. Nicht selten kommen durch diese spirituelle Energie die unterdrückten Seelenanteile an die Oberfläche.

Richten wir uns auf unseren Seelenplan aus, damit die Energie wieder in Fluss kommen kann!

Tief in uns schlummert das Wissen um die evolutionäre Aufgabe für unsere Seele, die wir uns für dieses Leben vorgenommen hat. Und damit erwächst auch die Chance, sie jetzt zu lösen.

So kann unsere Seele einen weiteren großen Entwicklungsschritt gehen. Ganz nebenbei erschaffen wir unser Glück, das Paradies auf dieser Welt, nach dem wir uns schon so lange sehnen.

Alles, was was uns im Alltag begegnet, weist uns auf diese Lebensaufgabe hin!

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Vergebung führt zum Seelenheil

Vergebung ist eine mächtige Heilung für die Seele, sie ist Erlösung für den Geber und den Empfänger. Dies bedeutet, dem anderen und sich selbst eine zweite Chance zu geben, sich von Schmerzen zu befreien und das Leben neu beginnen zu lassen.

Vergebung ist dieser kleine Stein, der unsere seelische Ausgeglichenheit wieder herstellen kann, ihn aus dem Schuh nimmt, wo er uns wehtut, und uns erlaubt, unsere Reise fortzusetzen.

Lassen wir alles zurück, was unser Seelenheil gefährdet!

Insbesondere gilt es zu vermeiden, an vergangener, negativer Energie fest zu halten, denn nur wenn wir die herrschenden Kräfte zu nutzen wissen, um die seelische Ausgeglichenheit herzustellen, können wir die verborgenen Seelenanteile hervor holen und somit zu einem harmonischem Gleichgewicht zurückfinden.

Den Alltagsstress hinter sich lassen, Ärger und Sorgen vergessen, sich entspannen und neue Kräfte schöpfen – wer möchte das nicht? Diese Meditationstechniken sind eine ideale Möglichkeit in wenigen Minuten abzuschalten, sich von störenden Gedanken zu befreien und innere Ruhe zu finden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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