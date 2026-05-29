Mondkraft heute 29. Mai 2026 – aufwühlender Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion löst vehemente Reaktionen und Gegenreaktionen aus. Eine unheilvolle Verbindung von Venus und Saturn belastet die Liebe und das Leben. Stellen wir uns alten Ängsten! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Venus Quadrat Saturn.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Lassen wir uns nicht dazu verleiten, eifersüchtige Dramen oder Neid zuzulassen – Ruhe bewahren!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion
Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion haben wir einen besonderen Sinn für Dramatik und menschliche Abgründe. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen. Der tiefgründige Mond im Skorpion löst auch wie immer tiefe Emotionen aus. Zum einen ruft er Leidenschaft und Sinnlichkeit hervor, aber andererseits können Streit- und Rachsucht unsere gesamten Beziehungen belasten.
Die emotionale Stimmungslage ist trotz allem sensibel und intensiv und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben. Es herrschen eine unterschwellige Unruhe und ein starker Drang nach Veränderungen, die wir allerdings ruhig wagen können, da beim Mond im Skorpion alles zu einem guten Ende gebracht werden kann.
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Gehen wir flexibel und offen durch diesen Tag und lassen wir uns nicht durch emotionale Ausbrüche aus dem Konzept bringen. Der abnehmende Mond im Skorpion hat eine entgiftende Wirkung auf Körper, Geist und Seele und fordert uns deshalb dazu auf, uns allen alten Ängsten und Befürchtungen zu stellen und diese dann loszulassen.
Wir haben zwar beim Skorpion-Mond das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen bescheren. Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion schürt das Feuer der Leidenschaft und der Dramatik und kreiert heftige Gefühle, die uns oft nicht loslassen.
Gehen wir flexibel und offen durch diesen Tag und lassen wir uns von der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion nicht durch emotionale Ausbrüche aus dem Konzept bringen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Ein Venus Saturn Quadrat, das 2 Tage anhalten wird, macht uns das Leben und die Liebe schwerer als sie sind. Die gegensätzlichen Energien der Planeten sorgen für Spannungen und Beziehungsproblem sind vorprogrammiert. Auch Themen aus der Vergangenheit können sich jetzt wieder auftun und zu neuen Schwierigkeiten entwickeln. Wir erleben ein großes Gefühlschaos und halten uns in Gefühlsäußerungen komplett zurück.
Unsere emotionale Zurückhaltung kann jedoch dazu führen, dass wir keine tiefe Verbindung zu unserem Partner eingehen können. Daher sind wir frustriert, weil es mit der Liebe nicht so klappt, wie wir es uns gerne wünschen. Daraus kann sich durchaus eine negative Einstellung zu unseren Beziehungen entwickeln, wenn wir den störenden Einflüssen von Venus und Saturn nicht entgegenwirken.
Gehen wir Beziehungsprobleme endlich an, über die wir zu lange hinweg geschaut haben!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
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Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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