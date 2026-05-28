Mondkraft heute 28. Mai 2026 – Mond im Skorpion

Bei der Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion regiert Zeichenherrscher Pluto das Unterbewusstsein und sorgt für ungewöhnliche Reaktionen. Glücksplanet Jupiter schenkt Wachstum und Reichtum auf allen Ebenen. Nutzen wir die Regenerationskräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Trigon Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mond im Skorpion und in zwei Tagen auch noch ein besonderer Vollmond, da können die Nerven schon mal blank liegen – bewahren wir unsere innere Ruhe!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion unterstützt uns durch die Kraft der Wandlung von Herrscherplanet Pluto bei allem was wir tun mit kosmischer Energie, so dass wir mutig alle Gelegenheiten beim Schopf packen sollten, die sich uns bieten werden. Wir befinden uns zudem in einer kraftvolle Phase, die uns stärkt, aufbaut und widerstandsfähig macht.

Wer aktuell krank ist oder mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, erhält durch die Regenerationskraft, die uns die Mondkraft heute mit dem Skorpion-Mond ebenfalls durch die Unterstützung von Pluto zur Verfügung stellt, wieder mehr Lebensenergie und innere Kraft um allen Widrigkeiten Paroli bieten zu können.

Der Mond im Skorpion sorgt aber auch für einen deutlichen Wandel der Gefühle und für mehr Tiefgang. Tauchen wir ein in die eigene Tiefe und finden wir den Zugang zu unserem inneren Licht – achten wir auf die Botschaft, die darin liegt. Wir selbst haben es in der Hand, ob uns der bevorstehende Wandel glücklich oder unglücklich macht. Gehen wir den Weg der Weisheit!

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Eine der größten Aufgaben, vor die uns die Mondkraft mit dem Mond im Skorpion jedoch stellt, ist das „Loslassen“. Schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit loslassen – und sie als Möglichkeit zum Wachstum und der inneren Reife sehen. Geliebte Menschen loslassen – und sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen, es aber auch annehmen, wenn sie sich entfernen

Sich selbst loslassen, aus der eigenen Umklammerung, aus der eigenen Kontrolle, sich loslassen in das Vertrauen, dass alles fließt und dass wir aufgefangen werden, wenn wir uns trauen, offen, weich und verletzlich zu sein.

Stehen wir zu unseren Gefühlen und lassen alle Emotionen zu, dann kann uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion zur tieferen Wahrheit führen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Die positive kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion wird ab Mittag dafür sorgen, dass dieser Tag ganz anders verläuft als der gestrige, wobei vor allem Glücksplant Jupiter durch ein Trigon zum Mond dafür verantwortlich zeichnen wird. Er löst eine optimistische Lebenseinstellung aus und eröffnet neue Glücksquellen, aus denen wir schöpfen können.

Im Umgang mit unseren Mitmenschen legen wir ein liebevolles und warmherziges Verhalten an den Tag, denn wir fühlen, dass wir jetzt ganz besonders viel zu geben haben, ohne uns dabei selbst zu erschöpfen. Je mehr wir geben, desto schneller werden unser Tanks auch wieder mit positiver Energie aufgeladen.

Wir fühlen durch dieses Jupiter-Mond-Trigon, als wären wir mit der gesamten Menschheit emotional verbunden. Zwischenmenschliche Beziehungen gestalten sich deshalb besonders angenehm. Auch bei der Erfüllung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse kann uns Jupiter unterstützen.

Intensivieren wir mithilfe der Mondkraft heute und dem tiefgründigen Mond im Skorpion den Kontakt zu unser inneren Welt und versuchen wir, nicht gegen unsere Gefühle zu handeln!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, sowie auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung. Bio-Zedernuss-Öl – kalt gepresst >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung. Bitterstoffe-Kräuterelixier >>>. .

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Wie schön könnte das Leben sein, wenn… Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Robert Betz gibt uns eine konkret umsetzbare »Betriebsanleitung« an die Hand, die uns das Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten lässt. Bring dein Herz wieder zum Singen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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