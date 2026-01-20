Tagesenergie heute 20. Januar 2026 – Licht des Lebens

Die Tagesenergie heute ermöglicht es noch einmal, neue Wege der Entfaltung zu beschreiten. Lassen wir das Licht des Lebens leuchten!

Die Tagesenergie heute schenkt uns den perfekten Zeitpunkt, um den eigenen Weg zu erkennen und im Einklang mit dem Seelenplan Entscheidungen zu treffen. Es gelingt uns, Täuschungen zu durchschauen und Klarheit zu erlangen. Verborgenes kommt an die Oberfläche und möchte geklärt werden – das reine Licht hilft dabei!

Hören wir bei allen Entscheidungen, die wir treffen auch auf unser Bauchgefühl. Mit dieser Kraft aus unserem Unterbewusstsein und gepaart mit unserer gestärkten Lebensenergie können wir uns ein Leben nach unseren Vorstellungen kreieren.

Je mehr wir die Kraft dieser Tagesenergie in unseren Alltag einladen, umso zielgerichteter können wir denken und agieren und somit das Optimalste für unsere Lebenssituation herausholen.

Die gestärkte Lebensenergie wird unser ganzes Sein erfüllen und uns zu neuen Wegen der Entfaltung führen!

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Nutzen wir die Tagesenergie heute auch, um in unserem Leben Harmonie zu schaffen, wo noch Ungleichgewicht vorherrscht. Wichtig ist, dass wir alle Schatten der Vergangenheit aufarbeiten und uns auf das Licht des Lebens konzentrieren, dessen Energien wir nun stärken können. So kommen wir in einen Zustand der Balance und der Neutralität.

Um die notwendigen Lebensveränderungen annehmen zu können, ist es wichtig, uns von unserem ursprünglichen und eingefahrenen Denken, Planen und Überlegen immer wieder zu lösen und uns auf unser gegenwärtiges Wahrnehmen, Fühlen und Empfinden einzustimmen.

Alte Belastungen, die immer wieder schmerzen, sind oft ein Weckruf, dass in unserem Leben etwas bewegt werden muss, damit wir wieder ins seelische Gleichgewicht kommen.

Lassen wir alle bisher verborgenen Gefühle der Liebe in uns aufsteigen!

Es ist die Zeit des des Fühlens und des Loslassens, damit wir frei von allen Belastungen einen neuen Weg der Bewusstwerdung einschlagen können.

Loslassen ist die Voraussetzung für innere Freiheit! Wer alten Ballast verabschiedet und Raum schafft für das Neue und Unerwartete, der öffnet dem Schönen und Wundervollen die Tür!

Der Prozess der Bewusstmachen von Problemen ist schon die halbe Lösung. Die Meditation soll beim Auflösen der Verbindungen helfen und neue Wege des Loslassens aufzeigen.

