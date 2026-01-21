Mondkraft heute 21. Januar 2026 – Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond in den Fischen Energien der Heilung und eine gestärkte Seelenkraft. Die überaus günstige Verbindung von Sonne und Merkur hat starke Auswirkungen. Nutzen wir die starken Kräfte für unsere Zukunftsplanung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Sonne Konjunktion Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir jede Stimmung zu, die uns heute erreicht!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Alles was uns gestern noch blockiert und davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie ungehindert fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen verwandeln und heilen. Oftmals haben wir jedoch unter dem Einfluss der Fische-Energie das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein.

Durch Meditationen können wir allerdings zu mehr Lebenskraft gelangen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Nutzen wir die heilende Kraft vom Mond in den Fischen auch dazu, um die Gesundheit zu stärken. Schenken wir unserem Körper vermehrte Aufmerksamkeit, da die Infektionsanfälligkeit beim Fische-Mond erhöht ist und wir deshalb empfänglicher für Infektionskrankheiten sind.

Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Ein Trigon zwischen Energieplanet Mars und dem Mond in den Fischen schenkt ab Mittag neue Kraft. Dieser Aspekt löst starke Gefühle aus, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglosere Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

Wir strotzen unter diesem starken Mars-Einfluss nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Nehmen wir die starken Impulse dankbar an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Tagesbestimmend ist bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird. Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit von Merkur.

Bei dieser Konjunktion stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein. Merkur und Sonne bringen unseren Verstand in Höchstform, dabei sollten wir aber auch die Vernunft nicht außer Acht lassen. Allerdings fällt es uns schwer, uns selbst objektiv zu betrachten, da wir mental zu stark mit uns selbst verwoben sind.

Wir besitzen ein starkes, geistiges Fassungsvermögen, denn wir wissen um die Kraft der Gedanken und können diese anwenden. Außerdem sollten wir uns besonders engagiert hinsichtlich neuer Pläne, Bekanntschaften und unserer Arbeit zeigen, da wir durch die Sonne Merkur Konjunktion über mentale Stärke sowie eine kreative Veranlagung verfügen.

Nutzen wir die unbändige Energie für die Realisierung unserer Pläne!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>> NADH hydriert – Energie tanken >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Blutquick ist eine wohlschmeckende Kräuterauszug-Fruchtsaft-Mischung, die Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin B12 enthält.

Eisen trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Vitamin B6 trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen bei. Vitamin B12 trägt zum Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Blutquick Bio >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

. Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden. Inneres Navi zum Glück >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Alle Pflanzen brauchen nun reichlich Wasser – auch diejenigen im Winterlager! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Nutzen wir die Gelegenheit, tiefe Emotionen auszuleben und romantische Momente mit dem Partner zu genießen. Beruf/Karriere – Beim Fische-Mond sind wir weniger ambitioniert, dafür aber umso kreativer. Unkonventionelle Arbeiten machen nun besonders viel Spaß. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.