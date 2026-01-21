PORTALTAG: Tagesenergie heute 21. Januar 2026 – Nutze deine innere Kraft!

Die Tagesenergie heute am Portaltag bringt Licht ins Dasein und schenkt innere Kraft. Erkenne wer du wirklich bist!

„Nichts verändert sich, bis man sich selbst verändert, und plötzlich verändert sich alles.“

Wir haben es bei der Portaltag-Tagesenergie heute mit einer sehr hohen Schwingung und intensiven kosmischen Einströmung zu tun. Diese zum Teil sehr stürmischen Energien sind die beste Voraussetzung, um uns mit unseren tief in uns schlummernden Urkräften zu verbinden. Die Tore stehen weit offen und noch nie war das Potenzial sich selbst zu erkennen derart groß.

Jetzt wo die Schleier so dünn sind, können wir unser wahres Selbst entfalten, unsere tiefsten Bedürfnisse berücksichtigen und unsere Emotionen akzeptieren – es geht einfach alles viel leichter und der Weg zur Selbstfindung ist geebnet.

Steigen wir in die Tiefe unseres Seins, entdecken wir uns selbst und erkennen wir, welch einzigartiges und wunderbares Wesen wir in Wirklichkeit sind!

Diese Portaltag-Tagesenergie hat eine spürbare Auswirkung auf Körper, Geist und Seele und fordert eine Neuausrichtung, ein Schwingen auf höherer Ebene. Die Seele schaut durch unsere Augen in die Zeit hinein.

Die uralten Techniken und Rituale des Schamanismus sind ein hochwirksames Mittel, um zur eigenen inneren Kraft zurückzufinden und die Anforderungen des Lebens zu meistern.

Schamanische Schöpferkraft >>>.



.



Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Die Portaltag-Tagesenergie heute kann aus auf dem Weg der Selbstfindung durch das Tor zu unserem wahren Selbst führen. Unsere Seelenbotschaften führen dabei zur inneren Stimmigkeit und helfen uns, auf der Erde anzukommen, zur jeweils eigenen Form und Gestalt zu finden und unser wahres Selbst zu leben.

In diesem Prozess der Selbstfindung kommen verlorene Seelenanteile oder auch neue Seelenanteile zu uns und vervollkommnen unser Seelenmosaik. Ein wahres Selbst lässt die Seele in uns leuchten, es bringt uns wirklich auf die Welt, indem die Form sich geführt, geborgen und gehalten weiß. Um dem wahren Selbst begegnen zu können, müssen wir alle Schichten durchlaufen, die an die Oberfläche kommen!

Erkennen wir aber auch, dass wir auf dem Weg zu uns selbst keine Beweise oder „Beweihräucherungen“ im Außen benötigen. Wir brauchen nicht zu kämpfen, um anerkannt zu werden, wenn wir beginnen unser wahres Sein einfach zu leben und uns so annehmen, wie wir sind.

Schaue genau hin was dich triggert, und transformiere deine nicht mehr dienlichen Herausforderungen. Speziell an diesem Portaltag werden dir Personen und Situationen, sowie deine interessanten Themen deutlicher gespiegelt.

Werde zum Meister deines Lebens. Lass dich von den acht Perlen der Weisheit inspirieren und werde dein eigener Lebensgestalter!

Kraftvolle Affirmationen >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute am Portaltag einen energiereichen Tag!

.

