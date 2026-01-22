Mondkraft heute 22. Januar 2026 – Mond in den Fischen – Wandlung

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen fordert durch einen dominanten Pluto zur Wandlung auf. Die Verbindung von Pluto und Merkur bringt unterschiedliche Einflüsse mit sich. Nehmen wir die heilenden Kräfte in uns auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in den Fischen – Merkur Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl, das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten! – Andreas Tenzer

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Pluto wird uns den ganzen Tag mit einer besonderen Energie versorgen, damit wir dem geforderten Wandlungsprozess den nötigen Raum geben können. Wir können die Mondkraft heute deshalb nutzen, um alles der Heilung und Wandlung zu übergeben, was uns belastet. Wir erhalten zudem auch die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen.

Pluto nimmt aber auch Einfluss auf unser Seelenleben und schenkt emotionale Unterstützung, die wir in in diesen unruhigen Zeiten gut gebrauchen können. Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind. Ausserdem sind wir fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen und uns eine ganz neue emotionale Basis zu schaffen.

.

.

Heute gelingt es uns vorerst besser als sonst, anstehende Probleme zu bewältigen und dann aus unserer Erinnerung zu streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen. Vergessen wir dabei aber nicht die Gegenwart, denn nur da ist der Schlüssel für zukünftige Entwicklungen und Erfolge verborgen.

Es werden die kosmischen Grenzen aufgelöst, wobei auch falsche Vorstellungen, geistige Begrenzungen und Illusionen aufgeweicht werden. Mit Fische-Herrscherplanet Neptun in den Fischen wird zudem so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt.

Durch Meditation kann es uns gelingen, dass wir einen besseren Zugang zu kreativen Eingebungen erfahren.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Wie bereits eingangs beschrieben, beeinflusst Pluto heute das Tagesgeschehen. Besonderes Augenmerk sollten wir ab 18.00 Uhr auf die Konjunktion von Merkur und Pluto legen, die durch ihre widersprüchlichen Einflüsse unsere Emotionen in Wallung bringen können. Achten wir ganz bewusst auf unsere Wortwahl, denn die Konfliktgefahr ist bei dieser Planetenkonstellation sehr hoch, so dass ein falsches Wort bereits einen Streit vom Zaun brechen lässt.

Wir neigen außerdem dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, ohne die Dinge von einer anderen Seite betrachtet zu haben. Vor allem Pluto wird jedoch bei dieser Konjunktion seinen starken Einfluss spüren lassen und löst intensive innere Spannungen aus, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Dies kann daher in der Begegnung durch heftige Gefühlsausbrüche zu einem direkten und schonungslosen Umgang mit anderen führen.

Die Pluto-Energien bringen uns an einen entscheidenden Wendepunkt und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was bislang lieb und teuer gewesen ist. Auch wer sich immer mehr in ein Gespinst aus Lebenslügen – falsche Berufswahl, zu hohe finanzielle Verpflichtungen, eine unglückliche Partnerschaft – verstrickt hat, dem fliegt plötzlich alles um die Ohren. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was in unserem Leben nicht stimmt.

Halten wir nicht fest, was gehen will!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern kann seinem Frust und Ärger auch mal freien Lauf lassen. Ein Wutausbruch befreit und kann Veränderungen bewirken. Alles, was einen länger als drei Tage beschäftigt, sollte angesprochen werden, aber nicht vergessen: Der Ton macht die Musik!

. Das eigene Leben zu verbessern gelingt mit Kaizen – Statt sich unrealistisch große Ziele zu stecken oder einen radikalen Wandel herbeizuführen, kann man mit der japanischen Erfolgsformel Schritt für Schritt sein Leben verbessern. Kaizen kann perfekt auf alle Lebensbereiche angewendet werden: auf Gesundheit und Beruf ebenso, wie auf Beziehungen und die persönliche Entwicklung. Großes erreichen durch kleine Schritte >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Alle Pflanzen brauchen nun reichlich Wasser – auch diejenigen im Winterlager! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Nutzen wir die Gelegenheit, tiefe Emotionen auszuleben und romantische Momente mit dem Partner zu genießen. Beruf/Karriere – Beim Fische-Mond sind wir weniger ambitioniert, dafür aber umso kreativer. Unkonventionelle Arbeiten machen nun besonders viel Spaß. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

