Mondkraft heute 20. Januar 2026 – Sonne im Wassermann – Merkur im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann bringt durch die Verbindung von Neptun und Merkur die wahren Beweggründe ans Licht und sorgt für eine sensibilisierte Wahrnehmung. Die unberechenbare Sonne im Wassermann sorgt für gegensätzliche Energien. Der Zeichenwechsel von Merkur in den Wassermann verlangt eine andere Denkweise. Regeln wir wichtige Angelegenheiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Merkur Sextil Neptun – Sonne im Wassermann – Merkur im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir alles zu, was uns bewegt, aber treffen wir wichtige Entscheidung besser mit dem Kopf, statt mit dem Herzen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann – Sonne im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann beeinflusst durch Merkur und Neptun das Tagesgeschehen auf positive Weise, da sich beide zu einem harmonischen Sextil verbinden. Wir verfügen bei diesem Aspekt über Kreativität sowie eine ausgeprägte Intuition und sind fähig, das Unterbewusstsein mit den bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Wir besitzen zudem eine ausgeprägte Phantasie und auch die Fähigkeit, uns alles bildlich genau vorzustellen.

Unser Feingefühl wird intensiviert und wir spüren instinktiv, was andere Menschen wollen. Die Kommunikation mit unserem Umfeld fließt ebenfalls besser, da wir von anderen auf mehr Verständnis hoffen dürfen. Wer an sich selbst arbeitet, wird mit diesem Merkur-Neptun-Sextil in der Lage sein, die wahren Beweggründe hinter den Worten der Menschen wahrzunehmen, mit denen wir heute in Kontakt kommen.

.

.

Mit der Sonne im Wassermann, die bereits um 2.44 Uhr den strengen Steinbock verlassen hat, werden wir mit einer geballte Ladung an Erneuerung und dem Drang nach Freiheit vor so manche Entscheidung gestellt. Auf der einen Seite ist alles möglich, auf der anderen Seite kann die Unberechenbarkeit des Wassermanns alles zunichte machen. Wundern wir uns nicht, wenn vorerst nicht alles nach Plan läuft und es zu unerwarteten Blockaden oder ungewöhnlichen Zwischenfällen kommt.

Da die Sonne in Wassermann einen spürbaren Freiheitsdrang auslöst, wehren wir uns mit Händen und Füßen dagegen, eingeschränkt zu werden. Wir haben unseren eigenen Kopf und schwimmen, wenn es sein muss, auch gegen den Strom. Wir möchten alte verkrustete Strukturen aufbrechen und gemeinsam mit Gleichgesinnten eine bessere, gerechtere Zukunft gestalten. Wir haben die Vision einer idealen Welt vor Augen, in der Freiheit, Gleichheit und Toleranz herrschen.

Durch die Sonne im Wassermann werden wir zwar vorerst einmal im Weiterkommen blockiert und alles, was uns wichtig erscheint, kann nicht gleich gelebt werden, aber wenn wir die Energien weise einzusetzen wissen, kann durchaus vieles was unmöglich schien, in erfolgreiche Bahnen gelenkt werden. Je länger die Sonne in Wassermann steht, umso mehr brechen sich die Energien der Erneuerung Bahn.

Lassen wir uns von der Unberechenbarkeit der Sonne im Wassermann nicht aus dem Takt bringen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Wassermann

Um 17.40 Uhr betritt Merkur den Wassermann, wo er sich bis 6. Februar 2026 aufhalten wird. Mit Merkur im Wassermann sind wir geistig vielseitig interessiert und abwechslungsorientiert. In unserer Denkweise zeigen wir uns offen und unvoreingenommen, wobei wir insbesondere für Neuerungen auf mentaler Ebene aufgeschlossen sind.

Bei der Verwirklichung unserer Vorhaben zeigen wir Organisationstalent und für so manches Problem lässt sich nun leichter eine Lösung finden. Unsere Denken bekommt eine originelle und überraschend schlussfolgernde Note, die uns allem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen macht.

Es werden durch Merkur im Wassermann auch viele alte Ideen in uns hochkommen. Denken wir nach, was es wert ist, daran festzuhalten und was wir verwerfen sollten. Merkur fördert durch den intelligenten Wassermann zudem unsere kreative Seite und erweckt die Lust, etwas Neues zu lernen oder etwas auszuprobieren, was aus dem Rahmen fällt.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Es gelingt uns, wieder klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen, die zielführend sind. Achten wir allerdings darauf, dass die vielen Ideen, die wir durch den Merkur-Einfluss nun haben, uns nicht dabei behindern, unser vorrangiges Ziel, das es zu erreichen gilt, klar zu erkennen.

Was sich schon lange bewährt hat, sollte beibehalten werden!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

. *****

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen.

. . Wir können alle Erfahrungen und die verschiedensten Arten von Hinweisen optimal für uns nutzen, um ein erfolgreiches, erfülltes und gesundes Leben zu führen. Beginnen wir jetzt mit dem Sprachkurs ‚Deutsch-Leben/Leben-Deutsch‘, um den Botschaften des Lebens endlich auf den Grund gehen zu können. Nichts geschieht umsonst >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

