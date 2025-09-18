Tagesenergie heute 18. September 2025 – Sonnenkraft

Die Tagesenergie heute bringt durch die unbändige Sonnenkraft das Leben wieder in Schwung. Die Kraft der Sonne reguliert und ordnet jeden Kreislauf. Füllen wir unsere Energiespeicher auf!

Entzünden wir die Kraft der Sonne in uns, indem wir unsere Göttlichkeit annehmen. Gleichzeitig erhalten wir dadurch Klarheit, dass wir uns um unser eigenes Leben zu kümmern haben. Gestatten wir aber auch durch Toleranz und Akzeptanz jedem in unserem Umfeld einfach so zu sein, wie er eben gerade ist, ohne ihn verändern zu wollen.

Die Sonnenkraft ist ein energetischer Ausdruck der Lebenskraft und bietet uns damit auch einen Zugang zu unseren inneren Energien und Potentialen. Allerdings gilt es hier das rechte Maß aus Ruhe und Aktivität zu finden.

Tauchen wir tief in die Energie unseres Wirkens ein und achten wir auf die Möglichkeiten, die sich für uns öffnen wollen. Schauen wir uns um, fühlen und wertschätzen wir das, was wir alles schon erreicht haben und was sich für uns verändert hat.

Lassen wir uns heute bedingungslos auf das Leben ein!

Im Außen sind überall starke energetische Umbrüche zu erkennen. Sofern es uns möglich ist, sollten wir deshalb unsere energetischen Potentiale in kreative Prozesse umwandeln, oder unser Bewusstsein in die eigene Mitte lenken und uns, falls es nötig ist, auch ausreichend Ruhe erlauben. Gehen wir in die Natur und lassen wir uns auch sonst nicht hetzen oder gar unter Druck setzen. In der Ruhe liegt die Kraft!

Chakras haben einen großen Einfluss auf unser körperliches, seelisches und geistiges Wohlbefinden haben. Ob wir unsere Gesundheit fördern, unsere Beziehungen beleben oder unsere persönliche Entwicklung vorantreiben wollen:

Mit den vielseitigen Übungen und Tipps gelingt es uns ganz leicht, die Energie der Chakras zu aktivieren und frei fließen zu lassen. So können wir auf allen Ebenen aus dem Vollen schöpfen und unserem Leben neuen Schwung verleihen.

.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Sonnenkraft ist der schöpferische Kern und Regisseur der Psyche. Oft verdrängen negative Kräfte die lebensspendende Sonne aus unserer Mitte oder übernehmen die Regie im Leben.

Doch nur die eigene Sonne, das bewusste Herz, kann wirklich gute Regie führen, so wie unsere Sonne als Stern am Himmel die Planeten harmonisch lenkt und regiert. Wo kein authentischer Herzenswille ist, da ist auch kein Herzensweg.

Solange es keinen bewussten Selbstbeobachter gibt, gibt es auch keinen bewussten Schöpferwillen im Herzen.

Lassen wir uns durch die Sonnenkraft mit neuer Lebensenergie auftanken, damit wir uns von unseren Altlasten und Behinderungen erlösen können. Gehen wir spielerisch und leicht mit noch herrschenden Anspannungen und Situationen in unserem Umfeld um.

Angetrieben durch die Kraft der Sonne erschaffen wir mit einer spürbar gestärkten Lebensenergie die besten Voraussetzungen, um auch die Dinge zu ihrem endgültigen Ende zu führen, die wir bisher nicht umsetzen konnten.

.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

.

.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

.

.

