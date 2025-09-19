Mondkraft heute 19. September 2025 – Mondpause – Venus in Jungfrau

Die Mondkraft heute führt durch eine energieraubende und herausfordernde Mondpause zum Mond in der Jungfrau. Uranus baut Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Venus in der Jungfrau verändert die Qualität der Liebe und führt zu harmonischen Beziehungen. Legen wir unser Augenmerk auf Treue und Verlässlichkeit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.25 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Mond Quadrat Uranus – Mondpause – Venus in der Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Suchen wir uns heute eine sinnvolle Beschäftigung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute hat lässt uns mit einer energieraubenden und herausfordernden Mondpause in diesen Tag starten, die um 14.25 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in der Jungfrau endet. Wir werden in allen Bereichen ausgebremst, denn die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwe-Mondes nichts mehr zu spüren sein wird.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Während der Mondpause zum Mond in Jungfrau fühlen wir uns schwermütig, träge und antriebslos.

.

.

Vor allem Uranus wird während der Mondpause versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen können.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.

Auch wenn es schwer fällt, müssen wir uns in Geduld üben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in der Jungfrau

Unser Hauptaugenmerk richtet sich heute jedoch auf Liebesplanet Venus, die vom leidenschaftlichen Löwen in die bodenständige Jungfrau wechselt, wo sie sich bis 13. Oktober aufhalten wird. Die Venus-Energie weckt tiefe und ehrliche Gefühle in uns, die wir noch nie so erfahren haben und führt uns durch die kosmische Kraft der Liebe zu harmonischen Beziehungen. Mit der Venus in der Jungfrau zählen nun in der Liebe ganz andere Werte, denn anstatt sich nur von der Leidenschaft treiben zu lassen, legen wir unser Augenmerk auf Treue und Verlässlichkeit.

Es erwacht zudem ein starkes Mitgefühl für schwache und hilflose Menschen. Außerdem verfügen wir über eine gute Ausdrucksweise, die so mancher hitzigen Diskussion eine friedliche Wendung geben kann. Die Venus in der Jungfrau gibt sowohl unserer Liebesfähigkeit als auch dem liebevollen Tun eine verbindende Note. Vieles in unseren Beziehungen wird nun Hand und Fuß haben, denn wir kommen aus dem Traumland, dass uns in der Liebe oft die rosarote Brille aufsetzt, in die Realität zurück.

So können wir frei von romantischen Illusionen eine dauerhafte Verbindung aufbauen. Routine und gemeinsame Abläufe stärken dabei unser Wohlbefinden und die gemeinsame Arbeit an der Beziehung lässt unser Herz höher schlagen. Venus in der Jungfrau ist jedoch nicht nur im Liebesbereich tätig, sondern lenkt unseren Fokus auch auf die Themen Gesundheit und Sicherheit. Wir sind unter dem Jungfrau-Einfluss lieber auf der sicheren Seite und achten darauf, dass unser Besitz abgesichert ist.

Freuen wir uns auf eine von ehrlicher Liebe getragene Zeit!

.

Mondkraft heute mit der Venus in der Jungfrau

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

