Mondkraft heute 18. September 2025 – Löwe-Mond – Merkur in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen schenkt durch Herrscherplanet Sonne neue Kraft. Merkur wechselt in die Waage und ruft zur Diplomatie auf. Zeigen wir uns kompromissbereit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in der Jungfrau – Merkur in Waage.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns auf keinen Kompromiss ein, wenn wir uns einer Sache sicher sind.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen und Herrscherplanet Sonne

Vorrangig rückt durch die Mondkraft heute der Einfluss von Löwe-Herrscherplanet Sonne in den Mittelpunkt, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen. Alle Hürden können durch die geballte Sonnenkraft überwunden und ins Auge gefasste Pläne erfolgreich umgesetzt werden.

Wir erlangen Selbstsicherheit und innere Unabhängigkeit allerdings nur dann, wenn wir nicht danach streben, uns von äußerem Beifall abhängig zu machen, wenn wir etwas erreicht haben – Sonst drehen wir uns im Kreis.

.

.

Was uns aber vor allem auszeichnet, ist unsere entschlossene Art zu handeln. Mit brennender Leidenschaft verfolgen wir mutig unsere Ziele. Etwas halbherzig zu tun, kommt dabei nicht in Frage. Wenn wir zur Tat schreiten, dann aus tiefster Überzeugung.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in der Waage

Um 12.00 Uhr wechselt Kommunikationsplanet Merkur in das Beziehungszeichen Waage, wo er bis 6. Oktober 2025 verweilen wird. In diesem Tierkreiszeichen hilft uns Merkur bei vielen Konflikten weiter, denn er wirkt in der Waage verbindend und gleicht bestehende Spannungen aus. Wohlwollendes Denken und die Suche nach einem gemeinsamen Nenner begünstigen selbst schwierige Verhandlungen und auch der Hang nach Gerechtigkeit tritt nun in den Vordergrund.

Mit Merkur in der Waage wächst unser Verlangen nach Harmonie, so dass wir selbst in verfahrenen Situationen bereit sind, Kompromisse einzugehen, um den Frieden wieder herzustellen. Allerdings löst Merkur in der Waage zeitweise auch Unentschlossenheit aus, wodurch so manche günstige Gelegenheiten unbeachtet an uns vorüberziehen. Andererseits betrachten wir die Dinge erst gerne von allen Seiten, um dann wohlüberlegt entscheiden zu können. Da wir jedoch erst alles abwägen, kommen Ergebnisse erst nach einigem Hin und Her in Sicht.

Bemühen wir uns mit Merkur in der Waage jedoch in erster Linie darum, in Gesprächen fair zu bleiben. Es sollte uns nicht nur um uns selbst gehen, auch unser Gegenüber möchte Bedürfnisse äußern und hat ein offenes Ohr verdient. Gerecht geführte Verhandlungen wirken sich sowohl im Privat- als auch Berufsleben positiv aus, deshalb sollten wir uns um eine harmonische Gesprächsatmosphäre bemühen.

Wir sollten gegebenenfalls Kompromisse eingehen, damit die harmonische Stimmung nicht gestört wird!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

„ENTSCHULDIGUNG" ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her und sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu!

. Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen. Nutze die Kraft der Vergebung >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt.

Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

