Tagesenergie heute 17. September 2025 – Kraft der Auflösung

Die Tagesenergie heute löst Energieblockaden, damit die innere Heilung der Seelenwunden erfolgen kann. Nutzen wir die Kraft der Auflösung!

Die Tagesenergie heute hilft uns, Verborgenes der Seele zu entdecken und innere Erkenntnisse ans Licht zu tragen. Nicht selten kommen durch diese auflösende Energie dabei auch verborgene Schattenanteile an die Oberfläche, deren Bereinigung notwendig ist, damit die innere Heilung unserer Seelenwunden erfolgen kann.

Alles was wir für ein erfülltes Leben benötigen, liegt in der Tiefe unserer Seele verborgen. Tauchen wir heute ein in unsere Seelentiefe, damit wir festsitzende Energieblockaden der Auflösung übergeben können und zu unserem Seelenheil zurückfinden!

Öffnen wir unser Herz für den Schmerz und die Gefühle dahinter, denn nur so kann innere Heilung geschehen!

Seelenverträge, die auch aus der Vergangenheit mitgebracht oder vererbt sein können – beschweren unser Leben wie Bleigewichte. Sie wirken wie Seelenfesseln und sind überraschend oft Ursache von Krankheiten und vielfältigen Lebensproblemen.

Von vergeblicher Partnersuche über beruflichen Erfolgsblockaden, Beziehungsschwierigkeiten zu Elternteilen oder Kindern bis hin zu unerklärlichen Körperreaktionen und ewigen Umwegen zum eigenen Weg, so lange der zugehörige Seelenvertrag nicht gefunden und gelöst ist, sind Veränderungen kaum möglich.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Manchmal haben wir Schwierigkeiten, unseren Alltag zu meistern, weil die innere Kraft dazu fehlt. Es gelingt uns dann nicht, die genussvollen Momente wahrnehmen zu können und bewusst zu erleben. Doch auch solche Situationen können ein sehr großes Geschenk sein, wenn wir bereit sind, uns für uns selbst Zeit zu nehmen, um unsere innere Kraft neu zu erfahren.

Gehen wir in dieser Kraft auf, lassen uns von ihr berühren und überall hinfließen, damit uns innere Heilung und Stärkung wieder beleben können. Diese Kraft ist es, die uns Ideen für neue Wege schenkt, damit es uns wieder gut geht und wir das Leben kraftvoll genießen können.

Die innere Heilung will von uns geweckt werden, um unsere Energie neu auszurichten!

Die eindrucksvollen inneren Bilder dieser Meditationen bewirken das Gefühl, Schöpfer des eigenen Lebens zu sein. Sie sind eine wertvolle Unterstützung, wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen.

Durch das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen diese Reisen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

