Tagesenergie heute 17. Oktober 2025 – Klarheit

Die Tagesenergie heute hebt die alten Schleier und bringt Klarheit in viele Lebenssituationen. Gehen wir mutig den Weg der Veränderung!

Mehr und mehr Klarheit zieht jetzt in unser Leben, so dass wir mithilfe der Tagesenergie heute die alten Schleier heben können. Diese erinnern uns an das, was uns schon seit Generationen begleitet. Es sind die vielen Inkarnationen hier auf Erden, die eine Erinnerung in uns wachrufen. Nehmen wir die Zeichen wahr und folgen voller Achtsamkeit den neuen Ideen, die sich nun immer wieder zeigen werden.

Die wirkenden Energien werden uns auch viele Veränderungen bescheren. Einige können herausfordernd sein, andere hingegen sind erleichternd und kaum spürbar. Heben wir die alten Schleier und öffnen wir uns immer wieder, um die feine Stimme der Intuition zu hören.

Die Tagesenergie heute hilft uns, durch Achtsamkeit und Klarheit innere und äußere Erkenntnisse ans Licht zu tragen, um den Weg der Veränderung zu ebnen!

Beginnen wir den auf unserem Weg der Klarheit nötigen Weitblick zu entwickeln und erkennen wir, dass wirklich jeder Gedanke und jede einzelne Handlung von uns Reaktionen in unserem Umfeld zur Folge hat. ALLES, was wir denken und auch wie wir denken, hat Konsequenzen.

Dennoch ist es äußerst wichtig, nicht nur in unseren Gedanken verhaftet zu bleiben, denn sonst drehen wir uns ständig im Kreis!

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Erkennen wir die Illusionen der Angst und bringen wir durch die Tagesenergie heute Klarheit in unser Sein. Unsere Lebensentwicklung ist geprägt von Emotionen, die uns das ganze Leben hindurch begleiten. Unsere Gefühle geben uns Auskunft über unsere Bedürfnisse und sind eine Chance, uns selbst und unser Leben wertzuschätzen.

Es ist Zeit einen neuen Weg zu gehen und die Kämpfe und Beschuldigungen hinter uns zu lassen. Erlauben wir eine sanfte Berührung unseres Herzens und nehmen die Härte aus allen belastenden Situation. Lüften wir die alten Schleier unserer Seele, damit wir uns unbelastet auf den Weg der Veränderung begeben können.

Wer mutig diesen Weg der Veränderung beschreitet, erhält Klarheit, Anerkennung, Wertschätzung und Lebenskraft!

Wer sucht ihn nicht den Weg zu einem glücklicheren Leben? Hast du auch das Gefühl, dass alles im Leben einem größeren Sinn folgt?

Oft sind es negative Glaubenssätze, die den Zugang zum eigenen Ich, zur Inspirationsquelle und somit zum vorgenommenen Inhalt für dieses Leben verschließen. Nur über die Herzens- und Seelenebene können wir gemäß unserem Seelenplan das Leben erfüllend durchschreiten.

Dann eröffnen sich unsere individuellen Zugänge zu Erkenntnis, Weisheit, Liebe, Frieden und Glück.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

