Mondkraft heute 18. Oktober 2025 – Heilender Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau aktiviert eine heilende Energie. Uranus stellt Kräfte der Erneuerung zur Verfügung. Mars und Merkur bieten ihre Unterstützung an. Nutzen wir die Chancen, die sich heute zeigen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Mond Trigon Uranus – Mond Sextil Mars – Mond Sextil Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ein realer Erfolg in der Gegenwart ist besser als ein möglicher in der Zukunft!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Wir sollten den Mond in der Jungfrau heute vor allem zur Stärkung unserer körperlichen Gesundheit nutzen, da wir die Mondenergien gezielt für alle Leiden einsetzen können, die einer Heilung bedürfen. Alles was wir unserem Körper nun zuführen, hat eine stärkende Wirkung.

Gönnen wir uns aber auch eine Auszeit mit einem Spaziergang in der Natur, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unsere Gesundheit und können Vitamin D tanken, das unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt.

Beim Mond in der Jungfrau wird vor allem Achtsamkeit gefordert, aber auch Vernunft und Verstand spielen jetzt eine Rolle, was wir durchaus positiv zur Lösung von Problemen nutzen können. Wer in seinen partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen von schwelende Konflikten belastet wird oder wenn sogar Trennungen im Raum stehen, der sollte die Mondkraft heute nutzen, um alles was auf der Seele lastet, zur Sprache zu bringen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Einen ganz besonderen Einfluss schenkt uns die Mondkraft heute durch die positive trigonale Verbindung von Uranus mit dem Mond in der Jungfrau. Dabei entstehen transformierende Kräfte, um eine Zukunft zu erschaffen, die wahren Sinn besitzt. Auf spiritueller Ebene kann uns diese Zeitqualität bewusst machen, welche wahren Ziele unsere Seele in sich trägt.

Uranus bringt in dieser Verbindung zum Mond in der Jungfrau emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Machen wir uns auf unerwartete Veränderungen gefasst!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Energieplanet Mars wird uns vom frühen Morgen an kraftvoll unterstützen, so dass wir wahrhaft grossartige Dinge vollbringen können. Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir auch die nötigen Prioritäten setzen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen, um die ins Auge gefassten Pläne erfolgreich umzusetzen.

Auch Herrscherplanet Merkur verbindet sich vorteilhaft mit dem Mond in der Jungfrau. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Nutzen wir die positiven Einflüsse!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft he

Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei. Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern! Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>> Kolloidales Lithium >>> Lithium-Orotat – Konzentration >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Methylenblau ist lange in Vergessenheit geraten, dabei hat es wundervolle Eigenschaften, die wir nutzen sollten. Unterstütze deine Zellerneuerung und Entgiftung im Körper, heile Verletzungen schneller und schütze aktiv deine Nervenzellen im Gehirn. Methylenblau steigert die Gehirnfunktion, verbessert dein Gedächtnis und erhöht deine Kreativität. Methylenblau hat auch antiseptische Eigenschaften und kann das Fortschreiten von Alzheimer stoppen. Entdecke das Geheimnis von Methylenblau, das seit Generationen Menschen in seinen Bann zieht. Alles was du über Methylenblau wissen musst >>> Methlyenblau – Hier erhältlich >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Jeder Gedanke hinterlässt eine Energiespur – oft wiederholte Gedankengänge bleiben regelrecht haften. Eine Hausräucherung ist immer dann angebracht, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Angstvolle, depressive Gedanken oder auch Aggressionen und Wutausbrüche sind heftige Energien, die sich in der Wohnung festsetzen und uns immer wieder in diese Richtung ziehen. Energetische Hausreinigung >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.