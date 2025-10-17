Mondkraft heute 17. Oktober 2025 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in der Jungfrau für Klarheit in verworrenen Lebenssituationen und richtet das Augenmerk auf die Gesundheit. Eine belastende Verbindung zwischen Sonne und Jupiter kann Konflikte auslösen. Lassen wir uns nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Sonne Quadrat Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Kritik tut zwar weh, aber wir können daran wachsen und lernen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der heilende Mond in der Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Die Mondkraft heute wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf unsere Gesundheit aus, sondern wir können die heilende Kraft auf allen Ebenen nutzen und somit Körper, Geist und Seele wieder in wohltuenden Einklang bringen.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder etwas dafür tun muss, um alte Geschichten zu bereinigen oder Seelenwunden zu heilen, kann von der heilenden Energie des Jungfrau-Mondes profitieren.

.

.

Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute ebenso dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat.

Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Nehmen wir uns zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte den klärenden Energien übergeben werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Einer besonderen Belastung werden wir heute jedoch durch ein Quadrat zwischen Sonne und Jupiter ausgesetzt. Das erweiternde Prinzip des Jupiters wird durch die Quadratstellung zur Sonne in die falsche Richtung gelenkt. Großzügigkeit und Güte verkehren sich dabei in Eitelkeit und in eine rein materialistische Lebensauffassung, wobei wir jedoch zu unnötigen Ausgaben und Extravaganzen neigen.

Da wir außerdem zu schnell zu viel erreichen wollen, müssen wir uns auch vor Selbstüberschätzung in Acht nehmen, da wir ansonsten mit einer unsanften Bruchlandung rechnen müssen. Durch diesen Aspekt sind wir zudem in unseren Äußerungen undiplomatisch, so dass die Konfliktgefahr deutlich erhöht sein wird. Lassen wir uns nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten, die fatale Folgen nach sich ziehen würden.

Üben wir uns in Selbstbeherrschung!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft he

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

