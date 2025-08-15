Tagesenergie heute 15. August 2025 – Kraft des Unterbewusstseins

Die Tagesenergie heute ermöglicht es, durch die Kraft des Unterbewusstseins in ungeahnte Tiefen vorzustoßen. Erlösen wir Abhängigkeiten und Begrenzungen in unserem Denken und Handeln!

Unser Unterbewusstsein, unser feinstoffliches Sein, das rational nicht greifbar ist, ist jene Kraft, aus der heraus immer wieder geschöpft werden kann. Halten wir heute inne und stoßen ganz bewusst in unsere ungeahnten Tiefen vor, damit sich die Lebensfülle aus der Kraft des Unterbewusstseins ausbreiten kann. Die heute wirkenden Schwingungsenergien öffnen unmittelbar den Kanal zu unserem wahren Sein.

Hören wir auf unsere innere Stimme, denn sie ist die Stimme unseres wahren grenzenlosen Seins, aber pressen wir das Gehörte auf keinen Fall in unsere gewohnten Denk- und Handlungsmuster. Nur wenn wir die Kraft des Unterbewusstsein zu nutzen wissen, können wir die Abhängigkeiten und Begrenzungen in unserem Denken und Handeln erlösen.

Energie folgt immer unserer eigenen Aufmerksamkeit!

Die Kraft des Unterbewusstseins ist weitaus mächtiger, als wir annehmen. Dabei entscheiden unsere Gedanken über Erfolg oder Niederlage. Nur wer in der Lage ist, sein Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen, kann das Unmögliche erreichen.

Alle Kräfte, die wir benötigen, um eine Situation zu ändern, können wir aus uns selbst schöpfen. In dem Augenblick, in dem wir uns für Freiheit, Glück und Liebe entscheiden, sind wir frei, werden glücklich uns sind fähig zu lieben.

Die Macht der Gedanken und die Kraft des Unterbewusstseins führen zu innerer Harmonie, körperlich-seelischer Gesundheit, Liebe zu den Mitmenschen und Erfolg im Beruf.

Unser Denken ist eine Aneinanderreihung verschiedener Gedankenkonditionierungen, die wir auf unserer menschlichen Festplatte, dem Gehirn, abgespeichert haben. Aber auch diese Programmierung lässt sich genau wie bei einem Computer verändern.

Durch neu antrainierte Gedankenkonditionierungen stellt sich innerhalb kürzester Zeit ein neues Lebensgefühl ein und erste Erfolge zeichnen sich sehr schnell in vielen Lebensbereichen ab.

Festplatte Unterbewusstsein >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Wenn wir bemerken, dass sich in verschiedenen Bereichen unseres Lebens ein Gefühl von Irritation und Orientierungslosigkeit ausbreitet, besteht unser erster Instinkt darin, nach Orientierung zu suchen. Wir sind überzeugt, dass wir die Antworten, die wir brauchen, irgendwo draußen finden und die Suche nach ihnen wird uns helfen, wieder auf den richtigen Weg zurückzufinden – wir müssen jedoch die Kraft des Unterbewusstseins zu nutzen wissen.

Mit der Erweiterung des Bewusstseins kann es uns gelingen, nach und nach belastende Gefühle wie Angst, Furcht, alte Überzeugungen oder Schuldgefühle loszulassen und Traumata entfernen. Sämtliche Glaubenssätze, ebenso wie unsere Ansichten zum Leben, sind tief in unserem Unterbewusstsein verankert.

Blockieren wir die Kraft des Unterbewusstseins nicht, sonst grenzen wir unser eigenes schöpferisches Potenzial ein!

Das Leben in seiner ganzen Fülle zu verstehen, ist dem Verstand verschlossen. Was uns glücklich macht, uns inspiriert oder unserem Tun und Handeln einen Sinn gibt, das lässt sich mit Logik allein nicht endgültig ergründen.

Unsere Seele wird von dem genährt, was unsere Gefühle berührt, unsere Fantasie beflügelt und einen kreativen inneren Raum öffnet.

Nutze die Impulse aus dem Unterbewusstsein für ein gutes Leben in Klugheit und Weisheit!

Der Schlüssel zum Unterbewusstsein >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

